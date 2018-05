El PP incita a los "barones" a rebelarse contra Pedro Sánchez

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, incitó ayer a los dirigentes territoriales del PSOE a rebelarse contra su líder, Pedro Sánchez -de quien no dudó en vaticinar que "pasará a la historia de España como el judas de la política"-, por intentar desbancar a Mariano Rajoy con una moción de censura que cuenta con apoyos "indeseables, que es mejor no tenerlos".

Martínez-Maíllo acusó al secretario general del PSOE de buscar su acceso al Gobierno "con Podemos, los del casoplón", y con Esquerra, el PDeCAT y Bildu, que el "número tres" del PP presentó como los que "pretenden romper España y los herederos del terrorismo".

"Si triunfa esta moción vamos a tener a España como rehén de los independentistas", advirtió en referencia a la moción de censura registrada el viernes por el PSOE, la cuarta desde 1980 y la segunda en un año contra Rajoy.

Así que, con las mismas, reclamó a los "barones" del PSOE, los "socialistas de bien", que "hagan reflexionar a Sánchez" sobre una moción de censura "irresponsable" e "inmoral", que es "un auténtico peligro para España y que hace daño a España y a los españoles". "A todos aquellos que en 2015 y 2016 dijeron que con los independentistas no, yo les pido que no callen", rogó Maíllo.

Además, reprochó, "Sánchez se ha echado al monte, sin consultarlo con sus diputados, sin apoyos y sin un programa".

Pero el dirigente del PP ve más cosas en la moción de censura del PSOE. Así, en el fondo no es sino un intento de "deslegitimar al PP para gobernar" porque "algunos no han aceptado el resultado electoral". Martínez-Maíllo se declaró convencido de que "este intento de echar al PP" fracasará y de que el partido "saldrá reforzado de cara al futuro".

"Para qué presentar un programa, si lo importante es echar a Rajoy de la Moncloa, ése es el único programa que tiene Pedro Sánchez", dijo el también diputado del PP por Zamora.

Martínez-Maíllo añadió que el líder de los socialistas presentó la moción de censura "con nocturnidad, a ver si no se entera nadie", porque el objetivo, según sus declaraciones, es llegar a ser presidente del Gobierno, "aunque sea a costa de España y de los españoles".

"Hemos pasado del no es no al yo es yo", ironizó, quien se dirigió a Sánchez para preguntarle si se ha enterado de que los españoles no le quieren.