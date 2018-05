La subida de pensiones, casi blindada

La moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy sólo detendría la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el remotísimo supuesto de que se convocaran elecciones anticipadas antes del día 19 de junio, fecha en la que el Senado, con mayoría absoluta del PP, está llamado a refrendar unas cuentas que ya pasaron el examen del Congreso al recabar el partido del Gobierno los apoyos de Ciudadanos y del PNV.

El intento del socialista Pedro Sánchez de desbancar a Rajoy tras la sentencia por la trama corrupta del PP en el "caso Gürtel", ha generado algunas dudas sobre su impacto en la tramitación de los Presupuestos, proyecto que el PSOE rechazó y que en la recta final de la discusión parlamentaria incorporó, por exigencia del PNV, la mayor subida de pensiones desde 2010: el 1,6% con carácter general y el 3% para las prestaciones contributivas más bajas y las asistenciales, aumentos que en principio se comenzarán a pagar en julio.

Sobre el papel sería posible que las cuentas públicas, quedaran en suspenso o aplazadas. Es posible, pero muy improbable por la serie de circunstancias que habrían de confluir.

En primer lugar, el debate de la moción de censura, aún sin fecha, debería celebrarse antes del 19 de junio; la cita la fijará la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tras consultar a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy. El reglamento permite que el debate se celebre a partir del 4 de junio, pero Pastor puede demorarlo.

Aunque se celebrará el debate de la moción antes de que el Presupuesto pase por el Senado, la votación de las cuentas en esta cámara seguiría su curso salvo en una situación muy excepcional: que antes del citado 19 de junio haya convocatoria de elecciones generales anticipadas y con ello disolución de las Cortes. Rajoy ya ha dicho que no lo hará -la ley no permite hacerlo además cuando está presentada una censura- y Sánchez ha anticipado que, si gana la moción y llega a la Moncloa, llamará a las urnas, pero no de inmediato, sino pasados unos meses. En esa hipótesis, Pedro Sánchez tendría que gobernar estando plenamente vigentes unos presupuestos que su partido rechaza.