El Congreso debatirá el jueves y el viernes la moción de censura contra Rajoy

La moción de censura presentada el pasado viernes por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que busca investir al secretario general socialista, Pedro Sánchez, como nuevo presidente, se debatirá el jueves y el viernes de esta semana, según ha comunicado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, al candidato.



El artículo 177.4 del Reglamento del Congreso establece que la moción no podrá llevarse a votación hasta pasados cinco días de su presentación en el Registro de la Cámara, un hecho que se produjo el pasado viernes por parte de los diputados socialistas. Esto permite que la moción se debata ya esta misma semana, el jueves a partir de las 9 horas. Ese día, el debate se extenderá hasta las 21 horas. Al día siguiente, el viernes, la sesión comenzará a las 9 horas y concluirá a las 14.30 horas con la votación.





Apoyos que necesita Sánchez

¿Cómo se estructura el debate de la moción de censura?

Fuentes cercanas a Sánchez han confirmado que este ha convenido con Pastor celebrar el debate de la moción esos días y han considerado una "" que esta semana se decida "si Rajoy es censurado o no".También han destacado que será una "oportunidad para acabar con la situación depara mejorar la calidad democrática y abrir un nuevo tiempo".La presentación de la moción de censura ha sidoen una Junta de Portavoces convocada de urgencia.Además, la Cámara ha abierto también un plazo depara dar la oportunidad de presentar mociones con candidatos alternativos, para las que se exigen los mismos requisitos y que, en su caso, se debatirán conjuntamente.Pastor ha justificado la rapidez con la que se va a debatir la moción en que no existen cuestiones importantes pendientes a debatir en el Congreso.El año pasado, con la moción de censura presentada por el secretario general de Podemos,, se tardó casi un mes en llevarla al pleno porque estaba pendiente la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "En este momento no se está debatiendo el presupuesto como ocurría el año pasado", ha explicado Pastor.A pesar del debate de la moción de censura, el Congresode esta semana que comienza mañana martes y cuenta con sesión de control al Gobierno el miércoles, un día antes de que comience el debate de la moción.En cuarenta años de democracia, se han debatido otras tres mociones de censura contra, y ninguna ha tenido éxito. También se han debatido otras dos cuestiones de confianza, que presentaron Suárez y González.Tres días después de que el PSOE presentara unaen el Congreso, el Comité Federal avalará hoy esa decisión previsiblemente por unanimidad, según han avanzado los dirigentes territoriales del partido, cuyo líder, Pedro Sánchez, se ha comprometido a no negociar "con nadie".Los socialistas reunirán por la tarde al Comité Federal, una vez que la Mesa del Congreso haya iniciado la tramitación, en un encuentro al que se prevé que asistan prácticamente. "", aseguran a Efe fuentes del PSOE andaluz, para quienes, una vez que la moción ya está presentada, "no hay nada que decir" ni que "buscar matices".El hecho de que Sánchez ordenara el pasado viernes presentar la moción antes de debatir el asunto en los órganos del partido -para que Rajoy no pudiera convocar elecciones- y de consultar con todos los presidentes autonómicos ha incomodado a algunos,Como ya hicieron en diciembre de 2015, los "barones" que se enfrentaron a Sánchez en las primarias podrían pedirle hoy que, para sacar adelante la moción, no negocie ningún acuerdo que ponga en peligro la integridad territorial de España, algo que el líder del PSOEPedro Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los diputados del Congreso, incluyendo a los de partidos independentistas. De entrada, tiene asegurado el apoyo sin condiciones de los, y de los, con lo que cuenta con 155 votos. Se da también por seguro el voto de Nueva Canarias, socio electoral del PSOE que aporta un diputado y que, eso sí, no quiere que se alteren los acuerdos que llegó con el Gobierno de Rajoy para los Presupuestos.A partir de ahí, y una vez que Ciudadanos se ha desmarcado de la moción de censura, el PSOE necesita asegurar el apoyo de los independentistas catalanes dey que exigen respeto para su presidente de la Generalitat, Quim Torra, y al final, cuyos cinco votos ya fueron determinantes para que Rajoy sacara adelante sus presupuestos.Lason procedimientos recogidos en la Constitución que pueden provocar la caída del Gobierno y que ponen de manifiesto la ruptura de la relación de confianza existente entre el Ejecutivo y la Cámara.Recogida en los artículos 113 y 114.2 de la Constitución y en los artículos 175 a 179 del Reglamento del Congreso, se trata de unque no sólo censura al presidente vigente, sino que obliga además a proponer un candidato alternativo para la Presidencia del Gobierno.Según el artículo 113 de la Constitución, la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la, esto es 35 diputados -en este caso todos socialistas- en escrito motivado y dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez.En su apartado 4, el artículo 113 establece que en el caso de que la moción de censura no fuera aprobada por el Congreso, sus firmantes no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones para evitar abusos.Por su parte, el artículo 177 y siguientes del Reglamento del Congreso establecen el formato del debate, que se iniciará con la defensa de la moción de censurapor parte de uno de los diputados firmantes de la misma. A continuación, y también sin limitación de tiempo, intervendráa efectos de exponer el programa político del Ejecutivo que pretende formar.Después de una interrupción decretada por la Presidencia intervendrá un representante de cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara durante treinta minutos, además de unde otros diez minutos.La aprobación de una moción de censura requiere, en todo caso, el voto favorable de ladel Congreso de los Diputados, esto es 176 votos, apoyos con los que, de momento, no parece contar Pedro Sánchez.En el artículo 114.2 de la Constitución se establece que si el Congreso aprueba la moción,y el candidato votado en la moción se entenderá investido de la confianza de la Cámara. A continuación, el Rey le nombrará presidente del Gobierno.