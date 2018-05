El PP asturiano sitúa al PSOE junto a "radicales y herederos de ETA"

El PP de Asturias se revolvió ayer contra la tempestad que azota al partido con un discurso entre dolorido y combativo que para resguardarse del chaparrón de la sentencia de "Gürtel" empieza dejando claro que son ellos "los primeros cabreados y frustrados" con las "fechorías" de "unos pocos" y desemboca en una dura arremetida contra el PSOE y Ciudadanos. Defendiéndose al contraataque, los populares asturianos reprueban a los socialistas por el anuncio "increíble" de una moción de censura que "se apoya en radicales, extremistas, independentistas y herederos de los terroristas" e incluye en la diatriba al partido de Albert Rivera por "el ventajismo, oportunismo e irresponsabilidad" de coquetear con apoyarla.

La salida a tratar de levantar el ánimo de las bases y a poner al partido en Asturias a salvo de la tempestad que arrecia en España desde la divulgación de la sentencia de la pieza principal del caso "Gürtel" correspondió ayer a David González Medina, diputado autonómico y vicesecretario de organización. "Comprendemos y compartimos", empieza afirmando, "la indignación ciudadana tras conocer los últimos casos de corrupción que salpican a unos pocos que utilizaron nuestras siglas y nuestro partido para cometer fechorías que han sido debidamente juzgadas". Más allá, añade "somos nosotros a quienes más duele" la sentencia, pero de inmediato cambia el desconsuelo por el ataque asegurando que "no vamos a tolerar que quieran meternos a todos en el mismo saco ni que se diga que el PP es un partido corrupto, porque eso, además de ser falso, no lo dice ninguna sentencia". A renglón seguido surge la promesa de no permitir que se "manche el nombre de la militancia", la garantía del "compromiso y la coherencia" del proyecto político en la región y la mención a la "tremenda irresponsabilidad" que supone, a su juicio, que "un partido como el PSOE, que sufrió los atentados y la persecución de ETA, acepte ahora mezclarse en una moción de censura con "los herederos de los etarras", en referencia a EH Bildu. "Debería revolver el estómago a su afiliación", remata el dirigente popular antes de extender el reproche a las cabezas directivas de la Federación Socialista Asturiana y del Gobierno del Principado. "Es increíble que entren en esa enorme irresponsabilidad que además supone un ejercicio de cinismo brutal", enlaza, "porque si el PSOE va a exigir algo a los demás tiene que tener su casa bien limpita, y no la tiene".

Al contraataque con la misma munición, el dirigente popular se pregunta si "tenemos que recordarles las condenas en firme por casos de corrupción que afectaron a dirigentes del Gobiernos socialistas asturianos", o si "habría que pedir la dimisión del gobierno socialista actual por lo que sucedió hace años o la de Pedro Sánchez por los casos de corrupción que afectan a su partido en Andalucía o Valencia".

Respecto a Ciudadanos, González Medina añade a la irresponsabilidad las acusaciones de "ventajismo y oportunismo" de quien "un día sonríe con la bandera de España y otro sale jugando, riendo y complaciendo a los que quieren acabar con la unidad de España mediante una moción de censura. Hay que ser más coherente", remata.