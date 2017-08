Sergio Llull se perderá el Eurobasket por una rotura de ligamento cruzado

El base de la selección española Sergio Llull sufre "una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", confirmada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) tras el duelo de este miércoles en Tenerife ante Bélgica.



"Las pruebas realizadas esta noche en el Hospital Quirónsalud Tenerife han revelado que Sergio Llull sufre una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", anunció en un comunicado la FEB, confirmando los malos presagios.



Y es que Llull abandonó el parqué tinerfeño de Santiago Martín rumbo al hospital después de que su rodilla se quedara clavada en una entrada a canasta, a los cinco minutos de partido. El jugador del Real Madrid se llevó las manos a la rodilla y, con gritos y gestos de dolor, fue trasladado a un hospital.



"El jugador regresará hoy jueves a Madrid para someterse a nuevas exploraciones que determinarán el plazo de recuperación, pero Llull no podrá formar parte de la selección que acudirá al EuroBasket", añade el comunicado que descarta la presencia de Llull en la cita continental que comienza el 31 de agosto.



Llull, en un mensaje publicado en Twitter, ha dado las gracias por todos los mensajes de apoyo que ha recibido y ha anunciado: "Volveré".





Volveré! Gracias a todos por los mensajes!

Scariolo: "Estamos en estado de shock"

La selección española cedió (71-89) ante Bélgica en un duelo en el que la lesión de Llull en el primer cuarto, que encajó su primera derrota en el segundo partido de la 'Ruta Ñ' de preparación para el Eurobasket."La FEB y sus compañeros de equipo, jugadores y técnicos quieren manifestar todo su apoyo a un jugador que además de ser un ejemplo en lo deportivo es insustituible en lo personal, y desean poderle ver muy pronto de nuevo en las canchas", finaliza el comunicado.El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, explicó el "estado de shock" en su equipo tras la lesión de Sergio Llull."Lo único que puedo decir es que estamos todos en estado de shock por la lesión de Llull. Todavía esperando un diagnóstico definitivo pero con mala pinta. El segundo cuarto ha marcado el partido definitivamente. Con seriedad y esfuerzo hemos estado pero las cabezas estaban en otro lado de manera entendible", indicó en zona mixta tras el duelo, antes de conocer el alcance de la lesión.Por su parte,no quiso apenas hablar de su récord de partidos con España, igualando este miércoles a 'Epi'."La verdad es que estamos un poco hundidos y el partido ha sido un poco raro en base a lo que ha pasado. No nos importa demasiado cómo ha ido el partido y lo que ha pasado. Solo nos importa que Llull tenga lo menos posible", indicó en zona mixta.El jugador del FC Barcelona Lassa era uno de los protagonistas del día al cumplir 239 con España e igualar el récord de"Ni he pensado un segundo en el récord durante el partido con lo de Llull"."Cuando no estás concentrado y no estás en lo que tienes que estar te puede ganar cualquier equipo y nos han ganado bastante bien. Tenemos que trabajar mucho, aún quedan días y partidos para eso, pero lo importante ahora es apoyar a Llull porque ha sido muy mala suerte.. No hemos jugado como solemos hacer y hemos estado desconcentrados", añadió.