Una mujer muere apuñalada en el pueblo grancanario de Telde

El cuerpo sin vida de Mónica C., de 42 años, que vivía sola en un piso que tenía alquilado en un edificio de tres plantas de la carretera general de La Higuera Canaria, en el municipio grancanario de Telde, fue descubierto ayer por la mañana. Estaba en el suelo de la cocina con heridas de arma blanca.

La Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía abrió una investigación ya que existen claros indicios de que se trata de una muerte violenta. Esta es la principal hipótesis de los investigadores barajan, aunque sin descartar de momento otras posibles hipótesis. Los agentes también están pendientes del informe que emita el forense al finalizar la autopsia del cadáver, que claramente podrá determinar la causa de su fallecimiento.

El titular del juzgado que estaba de guardia ayer en Telde se desplazó en persona al lugar de los hechos y decretó el secreto del sumario.

Dos amigos de esta mujer natural de Sevilla fueron sobre las 09.15 horas a la citada casa, en el número 35, de la carretera general de La Higuera Canaria al desconocer desde hacía días dónde se encontraba. Tras llegar a la puerta que da a la cocina de su piso alquilado, insistieron en las llamadas. Al no tener respuesta alguna, alertaron a la Policía Local. Tras ser abierta la puerta, fue descubierta la mujer tendida en el suelo, en la cocina, con manchas de sangre. El cadáver fue custodiado en un principio por los policías locales.

Agentes de la Comisaría de Telde de la Policía Nacional se trasladaron de inmediato al citado lugar, alertaron al juzgado de guardia y se hicieron cargo de este caso. El personal de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento de la mujer.

Tras la orden de levantamiento del cuerpo sin vida por parte del juez, llegaron después los operarios de traslados judiciales, para llevárselo sobre las 11.25 horas al Instituto de Medicina Legal.

Los investigadores precintaron, no sólo la entrada por la cocina, sino también la parte trasera del inmueble. Al parecer, dicha entrada por la cocina no es la que corresponde al piso, ya que se encuentra sobre suelo de la propiedad de la casa colindante, cuyos dueños hicieron las escaleras para acceder a una de sus viviendas en la planta baja.

La casa de la víctima mortal está en la primera planta, desde la calle. Las ventanas se hallan a unos cinco metros de altura. Sin embargo, hay unos árboles y matorrales que hubieran podido, quizás, servir de acceso hasta alguna ventana o de forma de huida. También está precintado el balcón que se halla próximo, por la izquierda.

La fallecida llevaba un año residiendo en este piso de La Higuera Canaria. Mónica C. estuvo trabajando seis meses en Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde, gracias a un convenio con la corporación municipal. En la actualidad hacía labores particulares relacionados con la jardinería y la agricultura donde surgiera en el municipio.

"No me extrañé el no verla durante unos días, ya que en verano se fue a su tierra de vacaciones. Suponía que estaría allí por estas fiestas navideñas", explicó una vecina, que se mostró disgustada por esta muerte. "Me da mucha pena. Era educada y tranquila. Vivía sola. No tenía pareja, sino algún amigo. Tiene un hijo de unos veinte años", agregó.

Otro vecino también destacó su sorpresa por la muerte de esta mujer. "Era muy agradable, con una gracia particular como andaluza que era", señaló y subrayó que se trataba de una persona "formal".

El propietario del piso alquilado por Mónica C. es el exalcalde de Telde Francisco Valido, quien corroboró que "era una mujer agradable, muy buena gente". Asimismo, destacó que "era muy cumplidora" en los pagos del alquiler, y "no me daba problemas de ningún tipo", comentó el exregidor teldense quien se encargaba de pasar cada mes por la vivienda en La Higuera Canaria para cobrar la mensualidad tras preguntarle a ella, a través de wasap, si podían quedar.

Otra vecina comentó que el exalcalde "ha tenido otros inquilinos que le dieron muchos dolores de cabeza o que no pagaban", algo que no sucedía con la asesinada Mónica C.