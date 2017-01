Los pensionistas asturianos, a favor de que paguen más los que más cobran

Los jubilados y pensionistas asturianos apuestan por hilar más fino en los tramos del copago. un paseo informativo, ayer por la mañana, por los alrededores de un centro de salud ovetense confirma varias tesis.

Una de ellas es que en general el copago no asusta, aunque a algunos moleste. Otra, que es poco justo que el jubilado con renta aproximada a los 18.000 euros brutos al año tenga que copagar lo mismo que el que gana cinco veces más.

Carlos Pérez tiene 73 años, tuvo un aneurisma "y debo controlar la diabetes y el colesterol" pero a pesar de todo se considera "un afortunado" en materia de copago. "Bien está que, por ejemplo, el jubilado que gane a partir de 60.000 euros al año tenga un porcentaje de copago algo más elevado que los demás", dice. Los ingresos de renta, matiza, tienen mucha importancia, pero también hay que contar con las necesidades y circunstancias personales y familiares en las que se mueva cada pensionista. Muchas pensiones en Asturias están sosteniendo económicante miles de hogares.

María Luisa Sánchez tiene una pensión de 408 euros mensuales, pero la suma a la de su marido, "que tira mucho de Igualatorio". Lo que preocupa a María Luisa no es el copago, que entiende justo, sino los retrasos en las consultas. "Pedí hora y me la dieron para dentro de quince días, y me parece un plazo bastante vergonzoso. Yo tengo problemas de corazón y no puedo esperar tanto por una receta. Gracias a que conozco al farmacéutico y me pudo adelantar los medicamentos que necesito sin falta".

Arturo Álvarez tiene su centro de salud en la zona de Otero, en Oviedo. No es que acuda a diario ni mucho menos "pero sí necesito medicamentos para la tensión y la próstata". Arturo, octogenario que no aparenta ni por asomo esa edad, lo tiene claro: "A lo mejor estoy equivocado, no lo sé, pero a mí me parece muy justo que el que gana 60.000 euros pague algo más que el que gana tres veces menos". Cuestión de justicia retributiva.

Felicidad Sánchez vive en Cantabria y es consumidora de medicamentos tanto en hospital como en farmacia. "Al hospital voy cada cierto tiempo a que me pongan una inyección contra el reuma", que tiene toda la pinta de ser cara. La medicación hospitalaria no está sujeta a copago en España.

-¿Y en farmacia?

-La verdad es que consumo medicamentos para la tensión y para el reuma, que son muy baratos y se pueden conseguir sin receta médica.

A Felicidad le gustaría una Sanidad "más centralizada" y sin tantas diferencias entre comunidades autónomas. En Cantabria el pago por recetas desgrava en la declaración de la renta, por ejemplo. "Es así, hasta que un día lo quite Revilla", en alusión al actual presidente de la comunidad vecina.

Carlos Pérez considera ridícula la subida de cuatro euros al mes en la nómina de los pensionistas. "Si ese dinero que a nosotros no nos supone casi nada se revirtiera en la hucha de las pensiones, quizá estaríamos hablando de una cantidad respetable".

Los jubilados asturianos valoran la seguridad social. Algunos no tienen inconveniente en darle "un diez". Consumen más de lo que tienen que pagar, pero no hay que olvidar que trabajaron y cotizaron toda la vida. Se lo han ganado a pulso.