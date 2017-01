Controla tu esperma a través del móvil

El teléfono móvil sirve para todo y, desde ahora, también sirve para controlar la calidad del esperma. Eso es lo que promete un nuevo dispositivo diseñado para conectar con los smartphones. Gracias a "YO", creado por la empresa americana Medical Electronic Sistems (con sede en Los Ángeles), cualquiera puede contabilizar su esperma, vigilar qué tal andan de movilidad los espermatozoides y, en general, ver cuá es el nivel de fertilidad de cada uno. Como verán, un dispositivo absolutamente imprescindible para el hombre de hoy. Sin "YO" no se puede salir a la calle.

Las ventajas de "YO" son muchas. No sólo permite visualizar en pantalla la actividad de las semillitas de cada uno, sino que también permite hacer zoom y centrarse en alguna de ellas en concreto. La empresa, en su promoción, no detalla si la aplicación permite hacer capturas fotográficas de los espermatozoides y luego compartir el selfie con todas nuestras amistades en las redes sociales. Será, sin duda, una posibilidad que habrá que incorporar en las nuevas versiones de "YO", este kit para hacerse un testo doméstico de fertilidad que saldrá al mercado de finales de mes por 49, 95 dólares. Lo que sí permite es guardar el vídeo, una posibilidad que la empresa desarrolladora ideó al objeto de que cada usuario pueda enseñársela al médico, pero que sin duda abre un mundo de posibilidades para aquellos amantes del "sexting" más primigenio o, sin llegar a tanto, los que no quieran dejar ni un rincón de su vida privada sin desvelar en las redes sociales.

El invento sí incorpora un juego que seguro hará las delicias de los numerosos usuarios que, sin lugar a dudas, tendrá. Mientras está analizando la muestra, como tarda unos minutos, ofrece al usuario un pequeño entrenamiento a modo de "trivial" en el que cada uno podrá demostrar todos sus conocimientos en torno al mundo del semen y sus apasionantes curiosidades. Una vez completado el análisis, el propietario de la aplicación podrá conocer cuál es la cantidad de espermatozoides que tiene por mililitro y si ésta se encuentra en el rango bajo, medio o alto. Los creadores de "YO" no especifican si, como ocurría en aquellos videojuegos arcade, hay una especie de lista de honor en caso de que alguien logre batir un récord de "renacuajos" por gotita. Una advertencia: antes de poder disfrutar de todas estas posibilidades hay que conseguir una muestra de semen, depositarla en un recipiente preocupantemente similar a una cápsula de café Nespresso y luego impregnar con ella una pequeña tarjetita que, a su vez, habrá de introducirse en un pequeño aparato de análisis de se conecta al móvil. La extracción de la muestra (un proceso que la empresa por el momento no cubre) corre a cuenta el usuario o quien tenga a mano. En cierta manera, la toma del fluido no es digital. Aunque también.

Para aquel que quiera hacerse con este asistente fiel que permitirá visitar y vigilar a diario a los pequeños compañeros de cada hombre, la empresa ya admite pedidos en su página web. No sé qué están esperando. Por menos de 50 euros es una magnífica oportunidad para revisar cada mañana si todo está en orden.