"Tsunami", el festival en el que actuará Offspring en Gijón

Poco a poco ya se van dando a conocer los detalles de "Tsunami", el festival de música rock que acogerá la ciudad de Gijón el último fin de semana de julio y en el que participará como cabeza de cartel la banda Offspring. Los propios músicos anunciaron esta tarde a través de las redes sociales su presencia en la ciudad y desvelaron algunos de los otros grupos de rock que les acompañarán en el escenario: Pennywise, Kadavar, Berri Txarrak, Toundra, Jardín de la Croix o Sexy Zebras se subirán a uno de los cuatro escenarios con los que contará el evento.





SPAIN - We'll see you at @TsunamiXixon in Gijón on July 29! Pick up your tickets now at https://t.co/2h7HhuxFyo. #TsunamiXixon pic.twitter.com/wMnUnvcSOQ