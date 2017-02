Crean un mapa de los locales en los que se permiten perros en Gijón

Que Gijón es una ciudad en la que los perros son bien recibidos no es algo nuevo. Hasta el ayuntamiento de la ciudad ha impulsado en los últimos meses campañas promocionales bajo el lema "yes mi can" con las que pretende atraer al turismo de propietarios de mascotas. Por eso, para facilitarle la vida a los dueños de perros desde el colectivo Fauna Urbana han elaborado un plano colaborativo en el que se recogen los bares, restaurantes y zonas verdes a las que se puede acudir en compañía de los amigos de cuatro patas.

La iniciativa lleva recogidos más de un centenar de direcciones de bares y restaurantes en los que pueden entrar perros a los que hay que sumar 40 zonas verdes para perros sueltos que el Ayuntamiento ha habilitado en la ciudad (incluyendo la nueva playa para perros en el Cervigón y, en invierno, parte del arenal de San Lorenzo.

En Gijón hay "censados" actualmente casi 40.000 perros. Concretamente, y según la estadística del Colegio Oficial de Veterinarios, hay 39.675 perros, 1.379 gatos y 83 hurones.