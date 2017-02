Vota: ¿Quién quieres que represente a España en Eurovisión?

Leklein, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo son los seis artistas que competirán en ´Objetivo Eurovisión´ este sábado para representar a España en Kiev (Ucrania). Jaime Cantizano será el encargado de conducir la gala, acompañado de un jurado compuesto por profesionales de la radio musical como Virginia Díaz, Javier Cárdenas y Xavi Martínez.

'Objetivo Eurovisión' se emitirá por Televisión Española a partir de las 22:05. La decisión será tomada por la audiencia mediante votación telefónica, una vez concluidas las actuaciones de todos los aspirantes. Otros artistas que participaron en Eurovisión, como David Civera, Karina o Barei, actuarán durante la noche. Roko, Edu Soto o el coro 'Black Light Gospel' también estarán presentes en el evento.

Estos son los temas que van a luchar por estar en Kiev: 'Momento crítico', interpretado por Maika; 'Do it for your lover', por Manel Navarro; 'Spin my head', por Mario Jefferson; 'Contigo', por Mirela; 'Lo que nunca fue', por Paula Rojo; 'Ouch' es la última de las canciones candidatas y será LeKlein quien le ponga voz.

Vota por tu representante favorito para Eurovisión 2017: