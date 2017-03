Mercedes Fernández arrasa en las primarias del PP asturiano con un 88% de los votos

Mercedes Fernández arrasa en las primarias del PP asturiano. La actual presidenta ha obtenido un 88% de los votos dejando a su oponente Carmen Maniega fuera de la carrera por el liderazgo regional del PP.

Mercedes Fernández ha salido vencedora en las juntas locales del PP más pequeñas, las primeras en cerrar sus urnas, como es el caso de Llanera. Aunque el horario límite para votar son las nueve de esta noche, en las juntas más minoritarias las urnas se cerraron antes, una vez que ya habían depositado sus papeletas los afiliados que habían rogado el voto, de ah. En total, son 2.070 los afiliados que tenían derecho al voto.

Antes de que se abrieran las urnas, Mercedes Fernández esperaba ganar "por una mayoría significativa" el congreso regional del PP, que hoy estrena fórmula de elección con una votación en primera vuelta en la que 2.070 afiliados podrán elegir entre la actual presidenta y la avilesina Carmen Maniega, que ha votado en Avilés a las seis de la tarde para luego desplazarse hasta Gijón, donde tuvo ocasión de saludar a algún afiliado y Oviedo. Maniega tildó de "frustrante" que algunos afiliados no hayan podido votar hoy por no saber que tenían que rogar el voto con anticipación.



Mercedes Fernández ha destacado que el nuevo sistema de elección supone un intento del PP de "abrir el partido a la sociedad" y ha admitido que este proceso congresual ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar un censo que hasta ahora contabilizaba unos 20.000 afiliados, de los que ahora sólo el 10 por ciento ha pedido poder votar en las primarias para elegir a la presidenta y a los mil compromisarios que asistirán al congreso. En el caso de que Mercedes Fernández obtenga un 50 por ciento de los votos y una diferencia de quince puntos sobre su rival, será proclamada candidata única al congreso popular que tendrá lugar el sábado 18 en el hotel de la Reconquista de Oviedo y al que, en principio, está prevista la asistencia de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicació del PP nacional.



La actual presidenta de los populares asturianos ha evitado entrar en polémica con su rival en este congreso, Carmen Maniega, que ha hablado de la existencia de irregularidades de forma repetida durante la semana que ha durado la campaña electoral interna. "Yo procuré trabajar para el Partido Popular no para la izquierda", ha sostenido esta mañana en los pasillos de la Junta Mercedes Fernández, en clara alusión a las manifestaciones realizadas en la víspera por su rival acerca de que el PSOE sería el más beneficiado en las próximas elecciones autonómicasen el caso de que Mercedes Fernández repita como cartel electoral del PP. "Para mí el respeto es fundamental", afrmó Mercedes Fernández dejando entrever su malestar con la estrategia agresiva de Carmen Maniega en esta campaña interna.