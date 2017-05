Primer paso del Avilés hacia el ascenso

El Real Avilés realiza hoy la primera parada de lo que espera sea un largo viaje por el play-off hasta llegar a Segunda B. El equipo blanquiazul está ya en tierras castellanas para enfrentarse al Danisa Cristo Atlético en la ida de la primera de las tres eliminatorias que tiene que ganar para lograr el objetivo del ascenso. La intención de los blanquiazules en Palencia es clara, llevarse a Avilés un resultado que facilite la vuelta en el Suárez Puerta. Ya lo dijo el técnico, Paco Parreño: dejar la portería a cero importa, pero mucho más marcar en la Nueva Balastera. El sistema de eliminatoria es de sobra conocido. En caso de empate, los goles fuera valen doble y el Avilés quiere conseguir esa ventaja en Palencia.



No será fácil. El conjunto palentino llega "hipermotivado", como dijo Parreño, al partido. Se trata de su primer play-off y, de subir, puede convertirse en el primer equipo de la ciudad castellana. El técnico del Avilés huye de la posición de favorito como del coco. Que el Cristo Atlético haya quedado en cuarta posición no es para confiarse. "Es un equipo al que le gusta excesivamente tener el balón", señala Parreño. Quitárselo es una de las cosas que tendrá que hacer el Real Avilés para sacar el partido adelante.



El equipo palentino es, además, muy fuerte en su feudo, tanto como el Avilés. Y es que el Cristo Atlético solo cedió una derrota en toda la temporada regular (ante el Zamora en la segunda jornada), aunque también empató en seis ocasiones, que incluyen las visitas de los otros tres equipos de su grupo que juegan el play-off: la Gimnástica Segoviana, Atlético Astorga y Unionistas de Salamanca. El Avilés aspira ha sacar algo positivo de la Nueva Balastera, al igual que hicieron esos tres equipos, y, si el Cristo Atlético lo permite, mucho más como consiguió el Zamora.



El conjunto palentino y el Avilés llevaron una trayectoria parecida en la liga. Por un lado, los dos fueron campeones de invierno y, por otro, tuvieron un bajón en las últimas semanas de competición regular que les hizo perder posiciones. Eso sí, el Cristo tuvo su bache antes y llega al partido de hoy con cuatro victorias consecutivas en su haber.



La expedición realavilesina partió ayer del Suárez Puerta a las cuatro de la tarde con 16 jugadores, los justos para disputar el encuentro. El entrenador blanquiazul ya había anunciado que no podría contar con Marcos Torres, uno de los indiscutibles del once avilesino, por una lesión en el cuádriceps, baja que se unió a la de Álex Seger, con problemas en la rodilla. Pero Parreño tuvo que decidir además qué cuatro jugadores no viajarían con el equipo. La novedad es la vuelta a la lista de Alberto, que no entró en convocatoria la semana pasada por precaución tras sufrir molestias musculares, hace que Bidari se caiga de la lista. Yago, que había sido titular desde su llegada al equipo hasta la semana pasada ante el Colunga, partido en el que no se vistió, tampoco estará en Palencia, al igual que el guardameta Lucas y el delantero Sergio Ríos.



El entrenador blanquiazul no quiso dar ni una pista del equipo que va a competir en la Nueva Balastera. Con todo, la concreta lista de Parreño ya deja vislumbrar el once que luchará por tomar ventaja en la eliminatoria: Guillermo en la portería; Pablo Suárez, Pantiga, Alberto y Manu Blanco en defensa; Palazuelos y Nacho Méndez en el centro del campo con Álex Arias en la media punta y Matías y Álex García (o Luismi) por las bandas y Jorge Rodríguez como referencia en punta. Esteve, Nuño, Dudi y Keko, completan la expedición a tierras palentinas.