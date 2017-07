Ayuntamiento de Oviedo: "Ye too ponese", trece años motivando a Oviedo

Para que un proyecto salga adelante lo primero "ye ponese". Así de claro lo tenían un grupo de amigos con muchas inquietudes que en el año 2004 decidieron eso, "ponese" y constituirse como asociación para promover la participación tanto a nivel local, personal como global. Persiguiendo un mundo más justo, en el que cabemos todos, sin distinción de raza, sexo o color y siempre luchando por una transmisión educativa que va más allá de la educación formal, que cojea y mucho, en la gestión de emociones, en trabajar la motivación y en desarrollar nuestras competencias personales. Todo eso y más es lo que se trabaja desde "Ye too ponese".

Elena María Fernández es la secretaria de esta asociación que tiene cargos porque "hay que tenerlos" pero que en realidad trabaja en horizontal, independientemente de jerarquías, codo con codo, en colaboración plena. "Me resulta muy difícil definir qué tipo de asociación somos porque en realidad abarcamos muchísimos campos, somos un grupo muy variopinto, aquí hay enfermeras, psicólogas, psicoterapeutas€ podríamos decir que somos una asociación cultura y juvenil, pero que compartimos algo en común; siempre buscamos mejorar el bienestar de la gente y aumentar su motivación personal".

Y es que para los miembros de "Ye too ponese" lo fundamental es remover las conciencias de todas las personas con las que trabajan, ya sean jóvenes, mujeres, adolescentes, etc. Desde el colectivo, que en Oviedo tiene su sede de trabajo en el Milán, donde comparten local con otras asociaciones dentro del espacio Fábrica de ideas; otra de sus metas es el trabajo con niños favoreciendo en el ellos el desarrollo del pensamiento crítico, para que puedan desarrollar sus ideas, pensar por ellos mismos e integrarse así en la sociedad sin miedo a defender sus ideas. "Trabajamos en varios colegios de Oviedo con el proyecto Yo en el mundo, este proyecto está basado en apoyar e impulsar el pensamiento crítico en los niños porque por nuestra formación es un tema que nos interesa mucho, y además son proyectos muy necesarios para los niños ya que la educación formal no los trabaja o necesita muchos refuerzos en estos ámbitos, ahí entramos nosotros", explica Fernández.

Después de trece años al pie del cañón ya se puede hacer un balance del trabajo hecho, de los proyectos que se quedaron en el cajón y no por falta de ilusión, si no porque algunas veces falta la financiación y no llegan los medios pero eso no quiere decir que llegue el día en que se ejecuten, porque si de algo se puede enorgullecer este colectivo es de seguir poniéndose a hacer las cosas con el mismo ímpetu con el que empezaron. "Nos gusta mucho trabajar en red, colaboramos con otras asociaciones que caminan en el mismo rumbo que nosotros, y es algo que nos encanta y de lo que todos aprendemos. Además en San Mateo participamos en el chiringuito cultural La Mateína", explica un miembro de la plataforma cultural.

A veces a una asociación le cuesta dar a conocer todo lo que hace y sobre todo si lo hace bien. Ye too ponese sabe que sus saraos son muy conocidos en la ciudad de Oviedo, por su originalidad. El festival de andar por casa, que se celebra en Oviedo y en Avilés o el "Muyeres Fest", que se celebra en marzo coincidiendo con la celebración del día de la mujer trabajadora, son dos de sus actividades lúdicas de referencia. "Y está muy bien que se nos conozca por eso, pero nuestro trabajo va mucho más allá. Ahora vamos a comenzar un proyecto con Médicos del Mundo para la sensibilización de los jóvenes en el mundo de la prostitución y la trata de blancas", apunta la secretaria de la asociación que es también coordinadora de este proyecto.

Este proyecto responde a una convocatoria que se presentó y que a la asociación le pareció "muy interesante, aunque otras veces trabajamos al revés; es decir, somos nosotros los que presentamos un proyecto y buscamos la financiación para intentar ponerlo en marcha", señala Elena Fernández, que se muestra muy satisfecha con el cambio de gobierno en el ayuntamiento de Oviedo ya que "notamos que hay una apertura de la institución hacia los ciudadanos y eso nos parece muy interesante, nosotros llevamos ya trece años de trabajo y ahora estamos viendo proyectos muy interesantes como Oviedo vive sus plazas, al que presentamos nuestro proyecto y nos lo concedieron, nos pareció una idea muy interesante, no hay nada más importante que la gente reflexiones sobre sí misma, su barrio, sus problemas€ y que luego participe", añade.

Y como Ye too ponese y nunca faltan ideas ni ganas el "núcleo duro" de esta asociación cultural y juvenil se reúne asiduamente para debatir sobre sus ideas y propuestas, a veces en el local del "cooworking" del Milán otras en casa de uno, o de otro donde comparten una cena y un vino y también risas y penas. Ahora, también hay otro proyecto en marcha porque esta gente cuando se pone se pone de verdad y había muchas ganas de preguntarles a los chavales de los institutos de Oviedo qué propuestas tienen para mejorar las aulas. A veces que la educación llegue a los chavales de una forma que les resulta distinta tarda en encajar, porque estos métodos se alejan mucho de la educación formal que conocemos en las aulas pero "cuando vemos el éxito de nuestros proyectos educativos supone siempre un arranque, ves que lo que estás haciendo funciona y sí, puede haber proyectos que van más despacio pero nuestra manera de trabajar siempre logra el éxito, es nuestra filosofía de trabajo y nuestra filosofía de vida y esto es en lo que creemos. Cuando vemos los cambios en el alumnado y en grupo se nos abre la esperanza y creemos en el cambio social", explica Elena Fernández.

En busca del cambio es como sigue trabajando la asociación que cuenta con más de un centenar de colaboradores echan una mano cada vez que se pone en marcha una iniciativa. Su trabajo se puede diferenciar en áreas como son; cooperación, activismo artístico, educación no formal y participación social, programas europeos, actividades culturales y voluntariado.

Siempre definiendo metas, siempre promoviendo la colaboración y la reflexión, motivando y con la esperanza de un mundo mejor. Todo empieza con pequeños cambios pero hay que empezar por identificar los problemas y buscar soluciones. Al final "Ye too ponese".