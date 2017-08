"Dirty Dancing" llega a Gijón

"Dirty Dancing", uno de los grandes clásicos del cine, que narra la historia de amor entre Baby Houseman y Johnny Castle, estará representándose en el teatro Jovellanos hasta el día 20 de agosto. Los precios oscilan entre 29 y 55 euros, y el elenco de artistas ya estuvo ensayando esta tarde en el coliseo gijonés, donde a las 20.30 horas se hará el primer pase para el público.

Aunque el verano del sesenta y tres haya quedado lejos, nunca está de más echar la vista atrás, con más motivo si es a través de un espectáculo que permite volver a vivir una película tan asentada en la memoria colectiva como Dirty Dancing, de la que Christian Sánchez, el actor que interpreta a Johnny, dice que "supone un reto porque es algo muy mítico y quieres estar a la altura, pero estamos muy contentos con el resultado". Sin duda, una velada para volver a enamorarse de un clásico y volver a disfrutar con canciones como "Time of my life" o "She's like the wind".