La presentación de Michael Santos se retrasa por "cuestiones burocráticas"

Michael Santos no es asún oficialmente jugador del Sporting. Sí lo es a todos los efectos, puesto que se ncuentra en Gijón y esta mañana ha superado el reconocimiento médico, sin embargo su presentación, prevista para las doce y media del mediodía se ha pospuesto. Según la versión ofrecida por el club a través de su gabinete de comunicación, se trata de una cuestión "meramente burocrática". Más informalmente, se explica que falta por recibir un fax, aunque la operación ya está documentada y que hasta que no se reciba ese papel no se quiere dar carácter oficial a la operación.

La incorporación de Michael Santos al Sporting es una gestión con muchas aristas. Incluso después de la llegada del futbolista a Gijón, Sporting y Málaga seguían negociando los detalles de la cesión. Las conversaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche y finalmente el Sporting logró incluir en el acuerdo una opción de compra vinculada al ascenso rojiblanco, a los partidos que dispute el futbolista y a los goles que logre anotar.

De forma extraoficial, el Sporting desliza que la presentación podría producirse esta misma tarde o incluso mañana por la mañana, antes de que la expedición rojiblanca parta camino de Palencia, donde jugará el último amistoso del verano ante la Real Sociedad.

Quien no se ha entrenado junto a sus nuevos compañeros es Xandao. El brasileño sigue un plan específico de puesta a punto para coger el tono físico, puesto que lleva sin equipo desde el mes de marzo. Esta mañana tampoco se entrenó Lillo, que sufre unas molestias físicas.