"No me planteo otros géneros, la música romántica es mi sello"

Tamara, una de las abanderadas del bolero español por excelencia, acumula a sus 33 años, dieciocho de carrera profesional. Casi media vida en los escenarios que le han dejado con 12 discos en el mercado, más de 2.500.000 copias vendidas y 4 nominaciones a los premios Grammy Latinos. Mañana domingo, algunas de sus canciones más icónicas como "Cada día" sonarán en la plaza del Ayuntamiento a partir de las nueve de la noche, para conquistar una vez más el corazón de los gijoneses amantes de la música romántica.

- Ha llovido mucho desde que aquella niña andaluza comenzase su carrera tras el concurso "Lluvia de estrellas". ¿Cómo se ven las cosas ahora, con la perspectiva de todo este tiempo?

-Han pasado ya dieciocho años pero la verdad es que ha sido una carrera muy bonita, en la que todavía seguimos dando pequeños pasos para poder avanzar, aunque eso siempre pasa en todas las carreras profesionales. Estoy en un momento muy tranquilo de mi vida, muy feliz con todo lo que he hecho hasta ahora tanto en lo personal como en lo profesional así que solo queda seguir hacia delante

- ¿Qué significa la música?

-La música para mí lo es todo, yo vengo de una familia de artistas -es nieta del cantaor de flamenco Rafael Farina y de la bailaora Fernanda Romero-, por lo que la música en mi vida es fundamental y muy importante, yo creo que es algo que va conmigo.

- ¿Algunas luces y sombras de la carrera?

-Grandes momentos muchos, como cantar con compañeros que para mí son un referente muy importante en el mundo de la música, conciertos que han sido muy especiales y te dejan con la sensacion de haber hecho algo bonito. Malos momentos también ha habido, pero al final eso se olvida y te quedas con lo bueno.

- ¿Qué música le gusta a Tamara?

-En mi casa escuchamos de todo tipo de música aunque sí es verdad que tengo mis ídolos como Luis Miguel, Cristian Castro o Rocío Durcal, artistas muy latinos, muy de lo que lo hago, estilo melódico romántico, ésos son mis referentes.

- ¿Hay algún género diferente que le gustaría probar en algún momento?

-La verdad es que no me planteo hacer nada diferente, estoy bien y se me reconoce mucho por lo que hago, creo que un artista cuando se asienta y tiene un estilo concreto, ese es su sello personal y es muy dificil cambiarlo. Es mi estilo y son los pasos que voy a dar, aunque tiene muchas influencias, no solo son boleros, puedo cantar rancheras, tangos argentinos...

- ¿Alguien con quien le gustaria trabajar?

-Con mucha gente, porque me gusta la música; con Luis Miguel, ya que aún no me ha surgido la aportunidad de hacerlo, con Marc Anthony, con Alejandro Ferández... son referentes mara mí y sí me gustaria hacer algún proyecto con ellos.

- ¿Qué inspira las letras de Tamara?

-Me inspiran las vivencias, por lo que uno pasa es siempre lo que mas tira.

- ¿Canción favorita del repertorio?

-Es muuy difícil, porque son muchísimas, aunque sí es verdad que hay canciones que no se pueden quitar porque la gente las pide, pero eso es diferente.

- ¿Alguna que no vaya a fallar el domingo?

-No pueden fallar muchas como "Si no te hubieras ido", "Gracia", "Celos", "Si nos dejan", "Cada día"o "No quiero nada sin ti", están desde hace mucho en el repertorio y no se pueden quitar, como tampoco "El gato que está triste y azul" de Roberto Carlos.

- ¿Como se ve el futuro?

-Si el público quiere y todo va bien espero seguir cantando, tengo 33 años así que espero que pueda cumplir con eso por muchos años más. Pero bueno, solo el tiempo puede decirlo.