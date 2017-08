Rendidos a "Morat"

Era esperado y fue el gran éxito. La banda colombiana "Morat" se bañó en una multitud en la playa de Poniente. La explanada que acoge los conciertos de la Semana Grande estaba de bote en bote de público de lo más variado, que quería corear todas las canciones que son la banda sonora del momento. "Mi nuevo vicio", "Yo contigo, tú conmigo", "Sé que te duele", "Amor con hielo" y, por supuesto, "Cómo te atreves". Los "Morat", que llevan 21 conciertos en su gira en España, pidió a Gijón que cantasen "todas las canciones así no se las sepan, no les vamos a juzgar". Pero es que todos se sabían más de lo que pensaban. Confesaron su "felicidad por estar acá", "nuestra gira en este país se resumen con una frase: no hace falta querer a España porque viene solo, muy fácil". Y así siguieron en Gijón, dejándose querer por multitudes. Porque "Morat" constituye un ejemplo de esas bandas que pasan del anonimato en el plano internacional a llenar salas por todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Sus fan coinciden en el momento en el que el grupo llegó a sus vidas: la primera vez que escucharon su canción "Mi nuevo vicio" creada en colaboración con la cantante mexicana Paulina Rubio.

Estos grupies del siglo XXI esperaron ayer frente al escenario de Poniente desde muy temprano, a pesar de que el sol calentaba con fuerza. "No solemos venir tan pronto a los conciertos, pero este es especial" sentenciaban Nerea Iglesias, Carolina López y Paula Mayor, que se encontraban deseosas de que el grupo tocara "Amor con hielo", una de sus canciones más demandadas. Entre el grupo que espera a los cantantes colombianos destaca el cartel que llevan Aroa Resch, Marta Suárez, Andrea Moro y Yaiza Sampedro: una pancarta morada con el nombre de la banda acompaña a las amigas, que según cuentan llevan esperando "desde las nueve de la mañana". ¿El motivo? asegurar su sitio en la primera fila contra viento y marea. "Las canciones son muy guapas, no son la boyband perfecta, podrían ser un poco más guapos pero son muy majos y cantan muy bien" aseguran. Respecto a sus favoritas, una vez más la aclamada "Amor con hielo": "por decir una pero son todas preciosas, también nos gusta la de "Ladrona" ,"1.000 tormentas" y algunas del disco nuevo que son más moviditas", comentaban las gijonesas.

Entre esas nuevas canciones, se encuentra "Yo contigo, tú conmigo" una canción que el grupo remasterizó en su último disco junto a Álvaro Soler y que se ha convertido en uno de sus temas más aclamados, además de servir como banda sonora para la película de animación "Grú, mi villano favorito". Lo dicho, de éxito en éxito.