I Love Urban Food

Las tendencias gastronómicas están cada vez más en constante evolución, y la capital asturiana no se ha quedado atrás. Ideas, sabores, texturas, mixturas revolucionarias para sorprender al paladar son las máximas de muchos cocineros y restauradores locales que se esfuerzan por conseguir la clave del éxito. Nuevas técnicas de cocina que introducen lo último en tecnología o combinaciones para aportar a sus recetas y propuestas ese toque diferente que no tienen otros.

A términos y tendencias como la denominada "slow food", que promulga el movimiento internacional "slow movement" y que consiste en "parar un poco y disfrutar del acto de comer", o de la "finger food", otro de esos conceptos de moda y que consiste en elaborar productos o bocaditos que se puedan coger con los dedos y comer de una sola vez; se le une la "urban food", la comida urbana, un nuevo concepto que combina estas las técnicas de cocina con todo tipo de recetas, desde indias a mexicanas u orientales, con productos típicos de cada zona, todos ellos con nombres atractivos y resultados deliciosos. Se trata de darle un significado informal al momento de la comida porque todo ello va servido en raciones que invitan a hacer una de esas comidas de "todo para compartir", eso si, sin perder ese toque sofisticado de recetas sofisticadas.

Un tipo de gastronomía que está cada vez más de moda en las grandes ciudades y que hace las delicias de los más sibaritas. Es evidente que la gastronomía asturiana, sea la que sea, nunca deja indiferente.



Hamburguesas artesanas y únicas en España

Hablar del Bowie´s es hablar del máximo compromiso con el cliente, lo que se traduce en productos de calidad, naturales y de elaboración propia, así como en propuestas originales que siempre sorprenden. Son famosas sus hamburguesas de vaca avileña -150 gramos- o de black angus -200 gramos-, todas ellas sin aditivos, ni conservantes, lo mismo que las de pechuga de pollo empanada y especiada por ellos mismos. Cuentan con diferentes tipos de panes, incluidos sin gluten y de masa madre, y ofrecen al cliente la posibilidad de elaborar sus hamburguesas personalizadas. En su carta, destacan propuestas exclusivas en España como la "Smoked Burguer" o la "Cajun", así como la "Bowie´s", elaborada con queso de cabra y pimientos caramelizados reducidos en vino de Oporto. Todo ello acompañado de los vegetales más frescos de productores locales, haciendo así que la experiencia en Bowie´s sea única. Dirección: C/ Javier Grossi, 2, Oviedo. Teléfonos: 984.040.135. Web: www.bowies.es

Cachopos, tostas y tapeo con aires del Sur

"Smoked Burguer" del Bowie´s. | lne

La Lola lleva ya siete años haciendo las delicias de todos aquellos que disfrutan comiendo en Oviedo. Sus deliciosos cachopos, como el especial "La Lola" que no tiene rebozado, así como la gran variedad de opciones d e tapeo y tostas que ofertan a diario les ha hecho un hueco en la agenda "foodie" de la capital asturiana. A esto se han de unir sus menús diarios -de lunes a domingo-, con cinco primeros y cinco segundo a elegir, además del postre; y las más de 40 tapas distintas que, a lo largo de toda la semana, sirven a los clientes con cada consumición. Por si fuera poco, los miércoles tienen jamón ibérico al corte gratis; y los jueves, tres variedades de queso al corte: uno regional, uno nacional y otro internacional. Dirección: C/ Manuel Pedregal, 6. Teléfono: 984.284.549. Tienen perfil en las redes sociales Facebook e Instagram.

Domino´s Pizza, líder mundial en el servicio de pizzas a domicilio

Interior de La Lola. | p. s.

Domino´s Pizza, cuya máster-franquicia en España ostenta Grupo Zena , ha experimentado en tan solo siete años, una rápida expansión a nivel nacional gracias a la calidad de las materias primas y del servicio, y por una carta de productos que se diferencian por su sabor e innovación. En la actualidad, está presente en 106 ciudades españolas con más de 200 restaurantes y ofrece la posibilidad de franquiciar. Fundada en 1960 en Michigan (EE UU), Domino´s Pizza es la marca líder mundial en el servicio de pizzas a domicilio gracias al compromiso con sus clientes, sus altos niveles de servicio, su receta insuperable y la alta calidad de sus productos, siempre frescos y naturales. Cuenta con 13.200 tiendas establecidas en más de 80 mercados.

Un referente en las "burger gourmet"

Con dos establecimientos en Oviedo, uno de ellos en La Corredoria, la cocina de La Pollería puede definirse, según sus responsables, como "burger gourmet". La calidad de las carnes utilizadas, procedentes de las más prestigiosas ganaderías y distribuidas por primeras firmas como lo son Trasacar, Vegastur, Aramburu o El Capricho, han hecho que, en muy poco tiempo, este establecimiento haya pasado a ocupar un lugar de referencia para los amantes de la denominada "urban food". Hamburguesas de buey, de gochu asturcelta o de wuaygu, el cachopo gigante especial, los deliciosos pinchos morunos o los kikos de pollo son sólo una mínima parte de una carta tan extensa como apetitosa. Los helados artesanos -elaborados en Asturias- son todo un emblema de la casa. Tienen servicio a domicilio, aceptan pagos con tarjeta de crédito y abren los 365 días del año. Teléfonos: La pollería de Jovellanos, 984.840.084/La Pollería de La Corredoria: 985.083.083. Web: www.lapolleriadejovellanos.es

Interior y fachada de uno los locales de La Pollería. lne

Recetas japonesas como nunca se han probado

Los amantes de la mejor gastronomía japonesa, no puede dejar de visitar Go Sushi, establecimiento inaugurado en Oviedo en el año 2014 e integrado por un equipo joven pero experto gracias a una etapa en el Restaurante El Bulli, bajo las órdenes de Ferran Adriá; y en el Martín Berasategui. Su cocina, moderna y delicada, se caracteriza por ofrecer productos selectos, frescos y 100% naturales, cuidando al máximo la calidad y cocinados al momento. Dispone de catering para eventos, servicio a domicilio, take away y tienda de productos japoneses. Dirección: C/ Campomanes, 6. Oviedo. Teléfono: 984.033.099. También tienen locales en Gijón y en Avilés. Web: www.gosushi.es

Interior del restaurante Go Sushi de Oviedo. | pablo solares