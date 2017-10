La voz de Olloniego

Tras la desaparición del Centro de Iniciativas de Olloniego (CIO), la localidad se había quedado sin voz de los vecinos. Y sin voz, lo más probable es que un pueblo deje de latir lentamente.

En 2011, tres amigos -Carmen y Bruno Barbosa; y Amaya Suárez- decidieron tomar cartas en el asunto para rescatar del olvido a un pueblo que alberga, entre múltiples riquezas culturales y naturales, un patrimonio histórico de enorme valor. La joya de la corona, sin duda, es el Conjunto Histórico-Artístico de Olloniego, declarado bien de Interés Cultural y compuesto por una serie de edificaciones de valor excepcional, con origen en la Edad Media. Una reciente actuación del Ayuntamiento de Oviedo, a cargo de la concejalía de Empleo, dirigida por Rubén Rosón, ha permitido, precisamente, la limpieza y adecuación del entorno más inmediato a este conjunto. En proceso está, además, la creación de un área recreativa con un itinerario de paneles informativos antes de que finalice el año. La Asociación de Vecinos de Olloniego lo celebra. Sin embargo, no siempre fue así.

La creación de la asociación es una respuesta directa a la situación de abandono en que permanecía el pueblo. "Nosotros pedimos, otra cosa es que nos hagan caso. Nos sentíamos abandonados. Por ejemplo, Olloniego produjo muchos millones con los Fondos Mineros, beneficios para el ayuntamiento de los que no vimos un duro, salvo un asfaltado al que estaban obligados y un polígono industrial que no da puestos de trabajo", explica Carmen Barbosa, secretaria de una asociación que en la actualidad cuenta con alrededor de 190 miembros en una población que ronda el millar de habitantes. Todo un éxito. Administraciones a las que dirigirse con sus peticiones no les faltan.

Olloniego, por donde también pasa el Camino de Santiago Real, es además una encrucijada de Administraciones Públicas, un escenario que complica la resolución de las peticiones de la asociación vecinal, que debe abrir hasta cuatro vías de comunicación con diferentes interlocutores: Ayuntamiento de Oviedo, Principado de Asturias, Ministerio de Fomento y Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

"El equipo de gobierno ahora cuenta con nosotros"

Del Ministerio de Fomento depende la autopista A-66. "Desde 2006 hay aprobado un presupuesto de unos 180.000 euros para instalar pantallas de protección acústica. Llevamos cinco años reclamándolo. Dicen que no hay dinero", lamenta Barbosa.

Al Principado de Asturias, por su parte, la asociación le reclama la instalación de badenes en la travesía de la localidad para evitar los habituales excesos de velocidad, que podrían derivar en disgustos. "Hasta que no ocurra una desgracia no se van a dar cuenta de que hay que tomar medidas para evitar los excesos de velocidad en la recta de Olloniego", reclamaba hace un año Amaya Suárez, presidenta de la asociación, en LA NUEVA ESPAÑA. Y todo sigue igual. El tercer interlocutor de Olloniego, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, es responsable del río Nalón. "Está cubierto de vegetación. Necesita limpieza y mantenimiento. Estamos en una zona altamente inundable y sin embargo nadie viene a Olloniego", reclama Barbosa, que ve con buenos ojos (y esperanza) el actual interés del ayuntamiento de Oviedo por el pueblo.

"Estamos contentos de que se nos pregunte. Desde el equipo de Gobierno ahora cuentan con nosotros", continúa Barbosa. "Confiamos que se solucionen los asuntos que dependen del ayuntamiento. Con el resto lo vemos más difícil, aunque el equipo de Gobierno nos apoya frente al Principado o Fomento", agrega Amaya Suárez.



Presupuestos participativos



En el capítulo de la participación ciudadana, ámbito prácticamente inédito en el concejo de Oviedo, Olloniego presentó hasta cinco proyectos a los presupuestos participativos, de los que lograron la aprobación de uno: el acondicionamiento del camino sacramental de Olloniego a Llandellena. Se quedó fuera, sin embargo, un proyecto que a juicio de la asociación "merece una obra de envergadura en el entorno". Se trata de la recuperación del lavadero de Fumea, construcción que cuenta con uno de los paraguas construidos por el reputado ingeniero Ildefonso Sánchez del Río en el municipio ovetense.

"Confiamos en la participación. Es algo nuevo, la gente no está acostumbrada. Esperamos que vaya a más. Estamos todos empezando, somos nuevos. Tenemos la vicepresidencia del Distrito Rural 2 y estamos contentos de la forma de participar. Ahora tenemos un contacto más directo y cercano con los concejales", resume la secretaria de la asociación. Queda un largo camino, pero el proceso de transformación de Olloniego de patito feo en cisne está en marcha, con el ayuntamiento como revulsivo. Como retos para el equipo de Gobierno, la asociación reclama la adecuación a corto plazo de Malpica y Armatilla. ¿El objetivo global? Convertir la localidad en una visita turística de primer nivel. Razones no les faltan.