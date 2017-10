Herrera: "Santos tiene razón, el que lo putea soy yo"

"Hemos perdido dos partidos contra dos rivales directos. Y el Rayo es uno de esos rivales directos. Ganarles es un reto para nosotros". Paco Herrera, entrenador del Sporting, se muestra ambicioso ante la visita a Vallecas. Los rojiblancos se miden el domingo a un rival que, como el propio técnico destaca, "ha sido el único que sumó nueve puntos la pasada semana" y al que define como "uno de los que mejor ataca de la categoría en este momento". Tampoco le falta pólvora al conjunto gijonés y Herrera incluso bromea con el deseo de uno de sus delanteros, Santos, en ocupar la punta de ataque y no en la banda. "Santos tiene razón. El que lo está puteando soy yo. A lo mejor tiene que aguantar ahí hasta la segunda vuelta", comenta, entre risas, el preparador rojiblanco.

"Este año hay por los menos seis ocho equipos que están un poco por encima del resto o sino, están muy igualados entre ellos. "Quiero que en Vallecas hagamos un partido en el que nos reconozcamos", explica Paco Herrera. El entrenador espera que se vea un conjunto similar al de las últimas jornadas, tanto en juego como en resultados. "Ojalá que seamos capaces de hacerles daño. Cierra muy bien el campo por dentro. Te facilitan las bandas, pero para que te equivoques. Debemos utilizar las bandas para ciertas cosas, pero centrados en que ahí puede estar nuestro problema", comenta. En este sentido, confiesa que el hecho de que al Sporting se le atraganten los equipos que marchan en la zona alta "puede ser más psicológico que futbolístico. Estamos trabajando en esos detalles".

Herrera cumplió este viernes cien días al frente del equipo desde que se iniciara la pretemporada el pasado mes de julio. "No soy de los que se aferra a algo. Me he equivocado y cambiaría todo lo que me he equivocado en este tiempo. Creo que al final, el equipo lo ha entendido en positivo y ha ido corrigiendo cosas. Empezamos a entender hacia donde tenemos que ir. Estoy muy feliz. Tengo mucha ilusión, como el entrenador más joven de la categoría. Soy feliz en la cuidad, me siento respetado y querido. Tengo muchas ganas de cubrir los objetivos que tenemos fijados", subraya. En cuanto a fichajes en el mercado de invierno, después de que el presidente dejara esta semana la puerta a abierta a este apartado al asegurar que hay en caja una cantidad suficiente para asumir la incorporación de un futbolista importante, el entrenador del Sporting se centra en lo que tiene ahora en sus manos. "No me preocupan los fichajes. Mi trabajo está en mejorar esta plantilla. Tenemos un muy buen equipo, que no ha encontrado el cenit de lo que puedo ser", concluye.