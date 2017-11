Claros de luna para los (menos) jóvenes

La asociación Luar puede presumir de llevar por nombre una de las palabras más bonitas del mundo. Significa "claro de luna" y su elección no es caprichosa. Sus creadores –Lorena Neira, Candela Herrera y Juan Maravall– la eligieron porque tiene mucho que ver con la actividad que realizan: aparecen cuando todo está oscuro para guiar a las personas que, por alguna razón (y existen unas cuantas), han perdido el rumbo y necesitan ayuda para reencontrarlo.

"Nos parecía muy simbólico. Por eso en nuestro logo aparece un barco. Cuando hay oscuridad, la luz de la Luna lo va guiando", explica la trabajadora social Lorena Neira (Oviedo, 1982), presidenta de la asociación Luar, que este mes de noviembre presentará un estudio pionero sobre la situación de los jóvenes en el municipio de Oviedo.

Se trata de un trabajo exhaustivo realizado junto con el Conseyu de la Mocedá d´Uviéu (CMU) y con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y el Conseyu de la Mocedá del Principáu d´Asturies (CMPA), que permitirá visualizar por primera vez una serie de parámetros imprescindibles para comprender el statu quo de la juventud en el concejo.

Situaciones de vulnerabilidad

Sobre su ámbito de actuación, el trabajo de Luar se dirige a personas de 18 a 35 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social: minorías étnicas, personas privadas de libertad, transeúntes o indomiciliados, jóvenes con consumos problemáticos de sustancias, perceptores del salario social básico, personas implicadas en abusos o violencia intrafamiliar, jóvenes alojados en viviendas tuteladas, jóvenes con trabajos de exclusión? se trata de una franja de edad compleja, tradicionalmente dejada de lado por el sistema, más centrado en otros colectivos. "Existen muchas actuaciones dirigidas a menores, pero veíamos la necesidad de un recurso más especializado en esta fase vital", explica Neira.

"Hablamos de jóvenes en exclusión severa o riesgo de padecerla. Tienen una gran sensación de desmotivación porque han sido fracaso académico oficialmente a los 16 años y ahora han dejado de formar parte de todo el engranaje normalizado del sistema", continúa. "Están con unas perspectivas de futuro muy desoladoras y no ven posibilidades de salir de este círculo de exclusión", agrega.

Una edad difícil

Además, la sociedad, en general, tiende a empatizar menos con estos jóvenes. "Otros colectivos generan más empatía, como la infancia o los mayores, pero cuando se trata de jóvenes de más de 18 años hay mayor rechazo", expone la presidenta de Luar, que a continuación cita algunos tópicos que cualquiera de nosotros, por inercia, podría encontrarse cualquier día en el espejo: "son chicos y chicas sanos, pueden trabajar, están así porque quieren".

Ocurre, sin embargo, que la realidad no funciona así, por eso es importante "rascar lo que hay detrás". Nuestra época, en general, no ayuda mucho: "En Luar pensamos que la sociedad, tal como funciona, nos hace individualistas, siempre en competición con el de al lado. Muchas veces no se comprende que las personas que se encuentran en una situación problemática no están así por decisión propia", explica Neira.

Desde Luar, trabajan para que esta situación cambie, atendiendo cada caso "de forma individualizada, con objetivos realistas, a corto plazo". "Vamos disfrutando de los logros cotidianos. Es importante que tengan una rutina. Son chicos y chicas que vienen con unas rutinas muy desorganizadas; por eso, cuando logran cierta estabilidad, para ellos es una satisfacción muy grande", argumenta la presidenta de Luar.

La participación: derecho y deber

A su juicio, la participación ciudadana ha mejorado en Oviedo desde la creación de la concejalía de Participación Ciudadana, a cargo de la vicealcaldesa, Ana Taboada; pero se trata de un concepto que aún debe atravesar muchos escollos hasta llegar a los colectivos con los que trabaja la asociación. "Aún no ha llegado, lo ven más alejado: ´¿por qué?´, ´¿para qué sirve?´, se preguntan. Es un reto para todos que se lo crean", sostiene Neira.

En cualquier caso, "creemos que ha habido un cambio grande", apunta. "Antes la participación se limitaba a las urnas y se asociaba con un concepto un poco ´hippie´. Ahora, desde el Ayuntamiento se está intentando ampliar a través de unos procesos que por primera vez permiten a la gente ejercer el derecho y el deber –esto es fundamental– de participar en los entornos más próximos, como los barrios", concluye.