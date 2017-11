Los plagios más famosos de la historia del cine

En Hollywood escasean las ideas. La gran cantidad de remakes de títulos relativamente recientes, tales como 'Jumanji' o 'Línea mortal', es prueba más que evidente de ello. Y cuando una película resulta realmente original, pues resulta que es o bien un plagio flagrante o tiene muchas similitudes con una producción anterior. Esto es lo que ocurrió con los filmes que os desvelamos a continuación.

'The Matrix' (Hermanas Wachowski, 1999)

El mayor éxito de las hermanas Lily y Lana Wachowski (antes hermanos) sorprendió por su estupenda historia y sus revolucionarios efectos especiales. Pero, ¿fue 'The Matrix' idea original de las cineastas norteamericanas? Las referencias a la película basada en el manga 'Ghost in the shell' son evidentes. Las Wachowski tuvieron que hacer frente a una demanda por plagio de un guionista que las acusaba de plagiar un guion suyo enviado a Warner, productora del film, en 1993. Sin embargo, en el juicio el juez dio la razón al estudio.

'El rey León' (Rob Minkoff y Roger Allers, 1994)

'Kimba, el león blanco' fue una serie japonesa de los 60 basada en el manga 'Jungle Emperor Leo', de Osamu Tezuka, el creador de 'Astroboy'. Años después, en 1994, Disney estrenó 'El rey León', un bombazo en las taquillas de todo el mundo que se llevó dos Oscars. Las similitudes entre ambas producciones sembraron la duda sobre si había plagio, empezando por el nombre del protagonista: Kimba y Simba. Además, hay planos que son casi calcados de la serie japonesa, como se puede ver en el siguiente vídeo.



'El rey León' vs 'Kimba, el león blanco'. Vídeo: YouTube

'Infiltrados' (Martin Scorsese, 2006)

A Martin Scorsese la Academia de Hollywood le debía un Oscar desde hacía muchos años y por fin se lo dio por 'Infiltrados', que no es ni de lejos una sus mejores películas. La cinta era en teoría una versión libre de la hongkonesa 'Infernal Affairs', sin embargo, uno de los directores de esta se quejó de que los parecidos eran más que razonables. No obstante, cabe recordar que Warner compró los derechos del filme original para poder adaptarlo a su antojo.



'The Departed' vs 'Infernal Affairs'. Vídeo: YouTube

'Reservoir Dogs' (Quentin Tarantino, 1992)

Quentin Tarantino nunca ha ocultado sus referencias. A él le encanta copiar, y copia de todos los grandes del cine, como él mismo ha reconocido en múltiples ocasiones. En el caso 'Reservoir Dogs', su impactante debut, calcó plano a plano 'City of Fire', película de acción de Hong Kong dirigida por Ringo Lam.



'Reservoir Dogs' vs Ringo Lam. Vídeo: YouTube

'Terminator' (James Cameron, 1982)

Harlan Ellison, un conocido escritor de novelas y relatos cortos de terror y ciencia ficción, acusó a James Cameron de plagiar un episodio suyo de la serie 'The Outer Limits', en el que aparecía un soldado robot que aparentaba ser un humano. Orion Pictures, productora de 'Terminator', llegó a un acuerdo económico con Ellison y accedió a incluirlo en los créditos de la película.



Los orígenes de 'Terminator'. Vídeo: YouTube.

'Rocky' (John G. Avildsen, 1976)

Chuck Wepner fue un ex boxeador estadounidense cuya vida inspiró la película protagonizada por Sylvester Stallone. Wepner se enfrentó a nada menos que a Muhammad Ali, a quien aguantó hasta el último asalto, lo que sorprendió a propios y extraños. Cuando se estrenó 'Rocky', Wepner vio que la pelea principal y el perfil del protagonista era muy parecido al suyo. Stallone le dio la razón y le prometió papeles en sus películas para evitar los tribunales. Pero el actor no cumplió su promesa y finalmente todo se resolvió con un generoso cheque.



La verdadera historia de Rocky. Vídeo: YouTube

'Origen' (Christopher Nolan, 2010)

Los saltos temporales y el mundo onírico de la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ya los vimos en 'Paprika', de Satoshi Kon. En esta película de animación japonesa de 2006, un grupo de científicos desarrolla un dispositivo que permite navegar de forma consciente a través de los sueños. ¿Les suena de algo? Aunque no ha habido demanda de por medio, los fans del anime sí criticaron 'Origen' y al británico por no reconocer al menos que se trataba de un homenaje al gran Kon.



Tráiler de 'Paprika'. Vídeo: YouTube

'El Golpe' (George Roy Hill, 1973)

A punto estuvo de no filmarse la oscarizada e inolvidable cinta de pillos protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. El motivo fue una demanda de plagio interpuesta por el escritor David Maurer, autor de un guion sobre timadores de los años 30 muy parecido al de 'El Golpe'. Maurer acuso a los productores de plagio y estos, para silenciarle, accedieron a pagarle una abultada cantidad de dinero.



La partida de póker de 'El Golpe'. Vídeo: YouTube.