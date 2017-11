La tarjeta ciudadana que prepara el Ayuntamiento se usará con la huella digital

Conseguir que a través de la huella digital cualquier vecino de Avilés pueda entrar en el polideportivo del Quirinal, acceder al casco histórico con el coche en la zona de bolardos o pagar el autobús, entre otras actividades cotidianas. Es el objetivo que se marca el gobierno local con la puesta en circulación de la tarjeta ciudadana, un instrumento que recoja toda la información municipal en un único dispositivo. Y, para ello, en el Ayuntamiento están analizando la tecnología con la que se podría desarrollar, además con una empresa radicada en la ciudad. El concejal de Promoción Económica, Manuel Campa, avanzó ese futuro que le espera a Avilés en el marco del Congreso de ergonomía, que se celebra en el Niemeyer, y en el que se debatió sobre ciudades inteligentes. "Nosotros tenemos que partir de cero y hacerlo de una manera tranquila, para saber qué datos se pueden obtener y cómo trabajar con ellos. Y este año queremos empezar a avanzar en ser una ciudad inteligente pero es un trabajo que nos llevará tres o cuatro años", reconoció el edil.

Un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir con la tecnología es Santander, cuya alcaldesa, Gema Igual, explicó en el congreso cómo ya en 2008 la ciudad se marcó el objetivo de ser una "smart city" al poner la tecnología al servicio de los ciudadanos. "Nos embarcamos en el proyecto y fuimos de las primeras ciudades en hacerlo. Pero para ello también tuvimos que hacer una labor didáctica para sensibilizar a los ciudadanos y explicarles cómo iba a mejorar su vida esa tecnología", comentó. Y así, en la capital cántabra, tienen sensorizados desde el riego de los parques hasta la red de tuberías, pasando por los contenedores o los autobuses.

"Sabemos, por ejemplo, cuándo está lleno un contenedor y hay que pasar a buscarlo y si no lo está, pues se puede cambiar la ruta del camión y no molestar a los vecinos. También hay una aplicación que dice en tiempo real dónde está el autobús de determinada línea y cuánto va a tardar en llegar a la parada. Eso es lo que podemos explicar a los vecinos y no tanta tecnología", añadió. Sus siguientes proyectos son el ahorro energético, con el cambio de luminarias por led y poder telegestionar punto por punto -"ahorraremos el 80 por ciento de energía"- o la tarjeta ciudadana única.

En la mesa redonda sobre ciudades inteligentes también participó Paco Prieto, de Talento Corporativo, que abordó cómo las ciudades deben afrontar ese reto tecnológico. "Hay diferentes tipos de inteligencia: económica, para las personas, en el gobierno, movilidad o hábitat. Cada lugar debe priorizar cuál está buscando y, una vez se plantee las medidas, tiene que pensar en los ciudadanos y sus ciudadanos. Prueben, prototipen, pero háganlo rápido", aseguró Prieto. Algunos de los retos que deben conseguir las ciudades inteligentes son el potenciar el uso de la sede electrónica o los procesos participativos. Roxana del Rosso, de la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), por su parte, explicó cómo su ciudad, Mendoza está aplicando la ergonomía e incorporando nuevos usos a espacios públicos. Así, se están poniendo en marcha carriles bici, zonas con juegos inclusivos, espacios verdes para amortiguar la contaminación y el ruido de los coches...