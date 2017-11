Ruth Beitia vuelve a la pista de Avilés en la que rompió la barrera de los dos metros

La campeona olímpica Ruth Beitia visitó esta mañana la pista de atletismo Yago Lamela, en Avilés, donde recibió un homenaje del Ayuntamiento de Avilés semanas después de anunciar su retirada. La saltadora internacional pudo recordar in situ el momento en que rompió la barrera de los dos metros en ese mismo escenario en el Campeonato de España por selecciones autonómicas de 2003, además del oro en el nacional de 2010 que también logró también en Avilés. "El atletismo no deja de sorprenderme y hoy lo ha vuelto ha hacer al llegar aquí y verme reflejada en vuestras caras", les dijo a las decenas de niños que la arroparon en el homenaje. Tras firmar la fotografía que lucirá en el hall del complejo deportivo Avilés, la atleta visitó el lugar exacto en que se convirtió en la primera española en saltar dos metros y sentada en la colchoneta atendió a niños y no tan niños y firmó fotografías y camisetas a todo el que se acercaba. Beitia se encuentra en la ciudad para participar en los actos de la Cofradía HDL Colesterol Bueno que promueve hábitos de vida saludable, después de haber sido galardonada con uno de los premios que da la entidad y que la atleta recibió ayer en la Casa de Cultura.