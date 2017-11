Ayuntamiento de Oviedo: ¡Archiveros del mundo, uníos!

Hay una viñeta de Forges en la que un funcionario aparece lanzando un avión de papel por la ventana de un edificio público. "Y con el extravío de este expediente declaro solemnemente inaugurado el año administrativo", dice mientras sus compañeros aplauden como autómatas. Esta parodia sirve para ilustrar el caos que reina en muchas instituciones, la falta de archiveros y políticas de gestión documental, y, por extensión, los problemas que conlleva no encontrar nada cuando se necesita. Si se preguntara al azar a cualquier ciudadano cómo se imagina a uno de estos trabajadores encargados de diseñar, planificar, desarrollar, implantar, auditar y administrar los sistemas de gestión de documentos y archivos en las organizaciones, garantizando los derechos y deberes presentes en las relaciones jurídicas entre éstas y las personas físicas, probablemente le llegaría a la mente una imagen similar a la siguiente: "un hombre rodeado de montañas de papeles en un sótano oscuro y polvoriento".

En las trincheras de los tópicos, los archiveros tienen, sin duda, una larga batalla por delante. Combatir los clichés que deforman su profesión es uno de los objetivos de la Asociación de Archiveros del Principado de Asturias (AAPA).

De mano, en la cuestión de género este colectivo rompe todos los lugares comunes. Su directiva, pionera en este sentido, está compuesta de forma íntegra por mujeres. "Es el primer caso en la historia de las asociaciones españolas en la materia", explica Fátima Rodríguez Coya, presidenta de una asociación que agrupa a casi medio centenar de profesionales de un total aproximado de 150 archiveros en la región de los sectores tanto público como privado.



Una profesión necesaria

No resulta exagerado decir que, sin este perfil profesional, en la sociedad no habría garantías. "Los archiveros gestionamos documentos que son prueba para el ejercicio de derechos y obligaciones: contratación, identidad, propiedades, concesión de servicios? no se trata de un libro del que puedas hacer una tirada en serie. Un documento es único porque da testimonio de un acto concreto", argumenta la presidenta de la asociación, que alaba la calidad del trabajo de los archiveros de Asturias. "Nos sentimos orgullosos de contar entre nuestros asociados con profesionales de prestigio y proyectos referentes incluso a escala internacional", expone.

Algo muy diferente es la falta de personal. Por ejemplo, en la administración de justicia y en muchos archivos municipales. "Falta personal, pero falta también mayor compromiso por parte del Gobierno para des¬arrollar una política de gestión de documentos a nivel regional que elimine la actual brecha entre distintas instituciones asturianas, que supone también una brecha que genera ciudadanos de primera y de segunda en el territorio", lamenta. "Somos la única autonomía que ni siquiera ha iniciado el desarrollo de una ley específica de archivos y gestión de documentos", agrega.



Oviedo, un caso modélico desaprovechado

En cuanto al Ayuntamiento de Oviedo, según Rodríguez Coya, su trabajo es modélico desde hace años y se constata estratégico en las nuevas políticas de transparencia y administración electrónica". El archivo municipal, actualmente bajo la dirección de Ana Herrero Montero, profesional de reputada trayectoria, es utilizado con frecuencia por estudiantes, arquitectos, asociaciones y distintos actores de la sociedad, no sólo para el estudio o la investigación, sino también como apoyo de sus actividades cotidianas y el de sus organizaciones. Sin embargo, su labor está limitada porque no existen instalaciones adecuadas "desde un punto de vista ciudadano", sin accesibilidad, ni espacio. Si una asociación, por ejemplo, desea aportar documentación relevante al fondo municipal, no podrá hacerlo porque ya no cabe. En ese sentido, Rodríguez Coya ve una oportunidad en el proceso abierto desde el Gobierno ovetense para recuperar para el concejo la Fábrica de Armas, propiedad del Ministerio de Defensa.

En cuanto a la participación, desde la asociación analizan de forma favorable las iniciativas puestas en marcha desde la concejalía de Participación Ciudadana, a cargo de la vicealcaldesa, Ana Taboada, para crear nuevos espacios de interacción y debate en Oviedo. En ese sentido, la recuperación de los distritos ha significado para la Asociación de Archiveros de Asturias una oportunidad para mostrar su verdadero rostro, explicar su trabajo a otros colectivos sociales e iniciar actividades de colaboración que contribuyen a la desintegración de los tópicos y al verdadero acercamiento a la sociedad.