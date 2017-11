El derecho a tener una vida de calidad

Son muchos los casos de personas que, después de muchos años ejerciendo su profesión, comienzan a ver cómo su salud se deteriora. Esto puede ser debido a muchos motivos, ya sean problemas musculares, dolores que aparecen y que ya no se vuelven a ir, o tal vez una enfermedad grave que deja secuelas. Es evidente que cada caso es único, pero todos ellos tienen algo en común: que la persona afectada no puede seguir ejerciendo su profesión.

La situación de todos aquellos que atraviesan experiencias como éstas suele tener elementos comunes. En la mayoría de los casos, el problema aparece de forma gradual, obligando a la persona a acogerse a bajas laborales. En muchos casos, estas bajas son tan constantes y tan largas que acaban haciendo que la persona pierda su trabajo. Y en los propios hogares, la situación no es mejor, porque si convivir con una enfermedad siempre es duro, lo es aún más cuando la fuente de ingresos familiar peligra o directamente desaparece. Por fortuna, todos los afectados por este tipo de casos han encontrado unos aliados perfectos para que se visibilice su problemática.

Los abogados María Teresa Menéndez Villa y Manuel Rodríguez Velázquez han puesto en marcha el proyecto yanopuedotrabajar.com, una iniciativa que tiene como objeto que personas que han atravesado una situación así puedan contar con sus propias palabras lo que han vivido. Por ello, se ha grabado una serie de vídeos en los que diferentes afectados y afectadas han contado su experiencia: en qué trabajaban, cómo surgió su problema de salud y en qué afectó eso a sus vidas. Son testimonios reales, muy emotivos, de personas de la más diversa índole, tanto hombres como mujeres, trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos. Y cada caso es único y es importante, en la medida en que puede servir de inspiración para otras personas que estén atravesando una situación similar.

Los vídeos se publican todos los viernes, y ya se pueden ver en la web yanopuedotrabajar.com varios testimonios. Testimonios como el de Begoña, que trabajaba como visitadora médica. Amante de su trabajo, un buen día se encuentra con una insuficiencia respiratoria, que se agudiza. Tras muchos análisis, pruebas y diagnósticos contradictorios, descubre que tiene una angina de pecho, lo que cambia su vida completamente. Ya no puede volver a hacer una vida normal ni, mucho menos, volver a trabajar. Y tras un largo proceso, y gracias a la intervención de Manuel Rodríguez y María Teresa Menéndez, fue capaz de lograr una pensión por incapacidad.

El caso de Gustavo es diferente. Empezó a temprana edad a trabajar como soldador industrial y el enorme desgaste físico de su profesión, unido a su propia condición física, hicieron que llegara un punto en que su cuerpo no pudo más, por lo que se vio obligado a dejar de trabajar, pasando a ser su pensión por incapacidad su única fuente de ingresos.

El caso de Víctor, otro de los afectados que ofrecen su testimonio, es el de un hombre que sufre un enorme desgaste físico derivado de su trabajo como transportista. Una hernia seguida de otra acabó por postrarlo, hasta el punto de no poder volver a cargar peso. Y como trabajador autónomo, descubre que está completamente desprotegido. De no ser por la pensión por incapacidad, Víctor se habría quedado totalmente desamparado.

Muy llamativos también son los casos de Deli, que sufre una enfermedad autoinmune que afecta gravemente a sus articulaciones y, como ella misma dice, "un trabajador administrativo que no puede usar las manos no puede hacer gran cosa en su trabajo". Deli, madre de un niño, puede también llevar una vida mejor gracias a que pudo acceder a una pensión por incapacidad. Y María, que padece de fibromialgia, una enfermedad que hasta hace poco era desconocida, hasta el punto de que los médicos le decían que no tenía nada, y cuya familia pensaba que estaba trastornada. Para ella, obtener la pensión por incapacidad fue una demostración de que estaba realmente enferma.

Cada uno de los vídeos ha tenido un gran éxito e influencia, sobre todo este último, que ha llegado a ser uno de los más populares de Asturias en Facebook cuando fue lanzado. Las personas que ven los vídeos se sienten comprendidas, y algo mucho más importante: se dan cuenta de que hay una salida, de que tienen la oportunidad de recuperar, tal vez no su salud, pero sí al menos cierta calidad de vida, ya que gracias a una pensión por incapacidad podrían tener unos ingresos recurrentes y asegurados.

María Teresa Menéndez y Manuel Rodríguez son expertos en ayudar a personas en esta situación, y el gran número de casos que consiguen ganar para sus clientes son el mejor de los avales. Porque aunque siempre hay esperanza, y porque siempre merece la pena luchar por aquello que a uno le corresponde por derecho.