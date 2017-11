Chigre Nature: Restaurantes en los que disfrutar de las fiestas

Buen servicio, gran ambiente y la mejor gastronomía asturiana. Con estos atributos, no es extraño que los establecimientos hosteleros encuentren su hueco y se hagan un nombre en la ciudad en sus primeros meses de apertura. No todos los locales pueden presumir de haber sabido unir lo menos de los chigres de antaño y la restauración de hoy en día con acierto, ofreciendo a la clientela una propuesta donde predominan el buen comer, la tradición y, cómo no, la inigualable sidra. Y todo en pleno centro de la ciudad.

Se le auguraba un gran éxito incluso antes de su apertura, hace ahora un año, ya que este nuevo concepto de local viene de la mano de un equipo que aglutina gran experiencia en el sector tras haber pasado por afamados establecimientos de Cangas de Onís y Torazo. Un equipo que, de forma muy acertada, ha decidido reconvertir un chigre de los de antaño, donde se tomaba buena sidra y unas tapinas para picar, en un punto de encuentro para público de todas las edades, con recetas de calidad, los mejores palos de sidra y un ambiente elegante y acogedor. Además, su cocina no defrauda. En lo relativo a su cocina, todos los adjetivos de quedan cortos. En el menú del día apuestan por los platos de cuchara que tanto gustan en el Principado y en su carta de especialidades –creada por el equipo de Ramón Celorio y que en Oviedo dirige Orlando Serrano– no faltan los mariscos, los pescados frescos, gran variedad de tapas muy cuidadas, quesos con denominación de origen y gochín asturcelta, por poner sólo algunos ejemplos. Todo ello regado muy inteligentemente con los mejores palos de sidra, entre los que se incluye la sidra "Quiéreme vida" impulsada por el Grupo Nature, además de una interesante carta de vinos en la cual se combinan etiquetas clásicas con vinos jóvenes y apuestas por vinos contemporáneos para todo tipo de gustos y paladares. Todo ello puede disfrutarse tanto en el interior del cuidado local como en su terraza climatizada, un espacio perfecto para disfrutar del primer café de la mañana, un aperitivo o un almuerzo con amigos.

Su acertada oferta no acaba aquí, ya que también son expertos en la realización de cenas y comidas tematizadas en cocinas de diferentes culturas como pueden ser la italiana o la mexicana. Asimismo, conscientes de que las necesidades de la sociedad actual y el ritmo de vida diario impiden en muchas ocasiones cocinar en casa todo aquello que se desea, han apostado con fuerza por un servicio de catering que viene avalado por los centenares de encargos para bodas, comuniones y otros eventos en toda Asturias que sus responsables han servido en los negocios en los que han trabajado previamente. Un servicio que no faltará esta Navidad. Los clientes pueden escoger cualquier plato de la carta y encargarlo para llevar a su casa. Sólo deben reservarlo, como mínimo, con 24 horas de antelación y recogerlo antes de las 18.00 horas del día de Nochebuena o de Navidad

Además, este año celebrarán una gran cena de Nochevieja en la que la calidad del producto será la máxima para satisfacer al cliente. También tendrán en su oferta la comida de Navidad y la comida del día de Reyes.

En una época repleta de citas y

reuniones con amigos, compañeros de trabajo, pareja o familiares, poder acudir a este tipo de locales donde cuentan con diferentes menús para elegir es sinónimo de disfrute en todos los sentidos.