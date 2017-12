PSOE y Podemos avanzan hacia la prórroga presupuestaria

El útimo turno de preguntas al Presidente del año en la Junta General deja el hemiciclo abonado para la prórroga del Presupuesto de 2018. El tono de tregua en los discursos, más conciliadores y menos tensos que nunca, no se ha traducido en señales de un acuerdo que permita al Gobierno regional sacar adelante las cuentas del próximo año, que supondrían 142 millones de euros más a disposición del Principado desde el 1 de enero.

El cara a cara entre el presidente autonómico, Javier Fernández, y el portavoz de Podemos, Emilio León, resultó esclarecedor. El acuerdo sobr el Presupuesto parece un poco más lejano que ayer pero más cerca de lo que estará mañana. El diputado de la formación morada dejó caer que su partido es más partidario de una apuesta que seria pionera en España como es el establecimiento de una educación 0-3 años gratuita y universal que cumplir con el pago de los intereses de la deuda, obligación a la que comparó con "una cesta de navidad que llega sin turrón porque ya nos lo comimos en años anteriores". Emilio León defendió la coherencia de sus principales apuestas presupuestarias, la universalización delk ciclo 0-3 años, la creación de la Unidad Anticorrupción y el refuerzo del parque autonómico de vivienda, "No son propuestas al azar, van entrellazadas", afirmó el portavoz de la formación morada. El presidente del Principado, que en el careo parlamentario con Gaspar Llamazares indicó que los partidos de la izquierda "estamos obligados a tener un acuerdo que no hemos alcanzado en tres años", se mostró dispuesto a "avanzar" en el estudio del modelo público que propone Podemos. "No descartamos nada, pero déjenos analizarlo. Aquí no hay nada gratuito", comentó un Javier Fernández que acabó reprochando a los podemistas que "ustedes se borran de casi todo".

Los intercambios y réplicas entre el Presidente del Principado y los portavoces de la oposición han estado exentos de toda tensión y acritud en el último pleno ordinario del año pues tan sólo quedarán los dos reservados para el debate dell Presupuesto de 2018. Aunque la portavoz popular, Mercedes Fernández, recordó la oferta de su partido, "ya caducada" de aprobar las cuentas del próximo año a cambio de rebajas fiscales y una mejora de la educación, el Presidente reiteró las discrepancias de fondo y "haber exprimido" el margen tributario en los acuerdos anteriores, 2015 y 2017, como las razones que impedirán un nuevo pacto para 2018. La presidenta de los populares asturianos instó, no obstante, a Javier Fernández "a no paralizarse por miedo o por lo que le puedan imponer desde determinados despachos", en alusión a la dirección de la Federación Socialista Asturiana. "Qué buen Presupuesto si tuviera bien Gobierno", esgrimió Gaspar Llamazares (IU) para reconocer que su coalicón se reconoce en el calado social del proyecto presupuestario aunque expresó dudas sobre la gestión y ejecución del mismo. Nicanor García también trató de meter baza en la bicefalia socialista al sostener que el Presupuesto del próximo año "está lastrado, nunca mejor dicho, por lo que usted quiere hacer y lo que su partido quiere que haga". Cristina Coto pidió cuentas a Javier Fernández de las promesas lanzadas por Mique Iceta, relativas a la creación de un Consorcio Tributario en Cataluña y a la condonación de la deuda histórica del Estado con Cataluña por la infrafinanción en ejercicios pasados. Del Consorcio, Fernández dijo que "es absolutamente constitucional y se remitió al Estatut y a la sentencia del Tribunal Constitucional" mientras que de la deuda histórica afirmó que "ya veremos en el marco de la negociación" de la nueva financiación autonómica, aunque anteriormente ya le había dicho a Nicanor García, de Ciudadanos, que "me niego" a una condonación de la deuda porque "cada comunidad deberá demostrar si está infrafinanciada en un marco multilateral para determinar los recursos" del futuro sistema".