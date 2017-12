Nuria Roca aclara su "relación abierta" con su marido Juan del Val

Nuria Roca visitó el pasado domingo 'Viva la vida'. La periodista aprovechó su visita al programa de Toñi Moreno para aclarar las polémicas declaraciones que Nuria y su marido hicieron en 'El Hormiguero' sobre su "relación abierta".



La nueva incorporación de Cuatro quiso aclarar qué es significa para ella una "relación abierta": "Respeto su parcela de intimidad, yo creo que todos necesitamos un espacio, y a partir de ahí lo que pido es lealtad. Ahora, hay parejas que les gustará tener relaciones al mismo tiempo con otras personas, pues estupendo. Mientras las cosas se hagan de acuerdo a mí me parece muy bien. Yo no digo que normas tengo yo en mi pareja", explicó la presentadora.



Nuria Roca pone fin a la polémica sobre su "relación abierta" con Juan del Val > https://t.co/dP4hQo3M02 pic.twitter.com/qIL3ZSaYb0 — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) 10 de diciembre de 2017

"Mi pareja abierta no es más abierta que cualquier pareja que no sepa que la tiene. A nadie se le pone un yugo en el cuello para decirle con quien debe estar. A partir de ahí, uno hace una elección, renuncia a lo que quiere renunciar, está con quien quiere estar", concluyó Nuria.También aprovechó para lanzar unay su "interés" por "mirar siempre las noticias desde el plano negativo".