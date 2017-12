Camilo de Blas: Tradición, dulce y deliciosa tradición

Mazapán, peladillas, turrón, polvorones... los más golosos disfrutan de manera especial las fiestas navideñas. Las opciones para satisfacer sus dulces paladares son numerosas y variadas, además de exquisitas. Las elaboraciones artesanales típicas de las mejores pastelerías de la ciudad son la mejor opción. Pastelerías y confiterías centenarias que ponen los cinco sentidos para ofrecer a sus clientes productos que no sólo satisfacen enormemente sus paladares, sino que también evocan tiempos pasados.

Un ejemplo de ello son los clementes, mazapanes rellenos de yema conocidos en toda la región; o las anguilas, denominadas también cuélebres, mazapanes en forma de lagartija, cocodrilo o serpiente que, en lugar de yema, contienen en su interior batata, una tubérculo muy fino y de categoría que aporta un sabor ligeramente dulce. Un producto decorado con frutas confitadas que, como ocurre con el roscón de Reyes, no sólo se come sino que también crea un vínculo familiar cuando se degusta y se va cortando en trozos. Una tradición que se va recuperando.

Es evidente que la batata, un año más, será uno de los productos estrella de estas fechas, ya que también se usa en las tradicionales glorias –mazapán relleno de yema o batata– y en los mazapanes artesanos de almendra y azúcar e incluso en los de yema. Si la calidad es alta, casa con todo, y en el caso de la batata, cualquier combinación resulta deliciosa.

Y hablando de dulces, y de Navidad, no deben dejar de mencionares las cascas, tradicionales y artesanas rosquillas de gran tamaño que, en el centro, contienen un aro elaborado con yema, todo ello sumergido en un baño blanco –azúcar– "con mucho punto". También se elaboran en versión más pequeña los melindres, rosquillas hechas con turrón que también son sumergidas en un baño blanco. Éstos comenzaron a elaborarse de forma testimonial en los establecimientos más afamados de la ciudad. Los dejaban en el mostrador y eran varios los clientes que se animaban a llevarlos. Un año, pensando que no era un producto de mucho tirón, decidieron dejar de hacerlos. No pudieron cometer mayor error. La demanda esa Navidad fue altísima y retomaron su fabricación.

Gran éxito y demanda tienen también las nueces glaseadas, una auténtica delicatessen elaborada con materia prima asturiana, que se han convertido en una referencia en Europa. Hace varios años, un grupo de integrantes de la red de juderías que visitaron el Principado se llevó varias para probarlas y al año siguiente solicitaron permiso para incluirlas en su lista de propuestas de ámbito europeo. La respuesta, evidentemente, fue afirmativa.

Hablar de dulces navideños implica hacerlo también de las peladillas, los piñones, las almendras imperiales, las garrapiñadas, las saladas, los polvorones, o los turrones artesanos, ya sean tabletas de guirlache con caramelo y almendra, el turrón de Cádiz, elaborado al horno con yema, cabello de ángel y mazapán; o el de Jijona, creado con 100% de almendra marcona, lo que intensifica su sabor.

Mención especial merece el turrón de Belén, el de más categoría del establecimiento, elaborado únicamente con yema. Este turrón es un compendio de productos navideños, ya que también lleva turrón de chocolate, bizcocho de almendra, praliné, un baño de chocolate fondant y cappuccina –yemas de huevo con azúcar al baño María "emborrachadas" durante 24 horas–. Muchos consumidores aún no conocen el gran secreto de este turrón: no sólo es delicioso, sino que también tiene una cuidada decoración en la que puede verse reflejado un auténtico nacimiento con sus personajes principales. Quizás un "guiño" de su creador que, como le ha ocurrido a muchos artistas, ha tardado en ser descubierto y valorado. También ofrecen mazapanes sin azúcar.

La lista de dulces típicos es interminable. Más de cien años elaborando pasteles, chocolates y postres dan para mucho, pero muy pocos establecimientos confiteros son los que pueden presumir de haberlo logrado. Atención, experiencia, enclave perfecto y una manera artesanal de elaborar sus productos son su carta de presentación. Además, ya se sabe que a nadie le amarga un dulce. Y en Navidad, mucho menos.