Jony: "Estoy muy feliz por volver a casa"

"Estoy muy feliz por volver a casa". Jony ya está en Gijón para ser presentado mañana como la primera incorporación del Sporting en este mercado de invierno. "Falta firmar todavía un documento, pero luego a entrenarme e intentar convencer al míster de que puedo jugar", destacó el cangués a su llegada al hotel en el que ha quedado hospedado, en referencia al visto bueno del propietario de Málaga, Al Thani.

"Estoy en plena forma. Aunque venga de no competir no me he perdido ni un entrenamiento", señaló Jony ante la opción de que pueda participar ya en el partido del sábado, ante el Alcorcón. Jony regresa al Sporting en condición de cedido hasta final de temporada y la previsión del club es poder presentarlo en Mareo en el mediodía de mañana, tras pasar reconocimiento médico.