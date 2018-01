"No me dirigí a ella de malos modos", se defiende el concejal del PP de Avilés tras la denuncia de una compañera

Francisco Zarracina, el concejal del PP al que el comité de garantías y derechos del PP regional ha abierto expediente por amenazar a su compañera del grupo municipal Ana Bretón y decirle "te voy a hacer llorar", acaba de negar los hechos y afirma que fue ella acompañada de otros miembros de la junta gestora los que le "ridiculizaron" por su apoyo a la creación de un consorcio para construir una perrera comarcal. "No me dirigí de malos modos. Esa denuncia no se puede demostrar porque nunca ocurrió", afirmó tajante.

Según Zarracina, la reunión de la gestora celebrada el 20 de septiembre transcurrió con normalidad y al final, tanto ella como otros miembros de la junta comenzaron a "ridiculizarle". "En ese momento, Constantino Álvarez se fue de la reunión porque no le estaba gustando la situación. Yo seguí sentado en la misma silla en la que estuve durante la reunión y le dije a Ana Bretón 'tú no te preocupes que se porqué te estás postulando a presidir el PP de Avilés y cuando te des cuenta de que no te van a poner, te van a hacer llorar. Sólo ocurrió eso", relató el concejal ahora expedientado. Zarracina afirmó que esta situación es fruto de una "persecución" desde que Alfonso Araujo "se postuló como candidato a presidir el PP".

El concejal del PP pidió ayer la "expulsión del partido y de la política" tanto de los concejales del PP CArlos Rodríguez de la TOrre, Ana Bretón y Reyes Fernández Hurlé como de los miembros de la junta gestora "por mentir".