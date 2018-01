¿Quiénes son los actores mejor pagados de TV?

Los humanos somos curiosos por naturaleza y por esa razón nos gusta estar informados de todo, incluso de cuánto ganan los actores de televisión. Y lo cierto es que, en los últimos años, las productoras pagan cada vez más a sus actores. Posiblemente la causa de ello sea la abultada audiencia que acompaña a las comedias y dramas que se difunden a través de las plataformas de pago o en abierto.

La lista la encabezan los 5 protagonistas principales de la serie 'The Big Bang Theory': Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg, Kunal Nayyar y Jim Parsons. Cada uno cobra 900.000 dólares por capítulo (alrededor de 760.000 euros).

A estos 5 actores de comedia, les sigue el actor Robert De Niro, esta vez por un drama de Amazon que aún no se ha emitido llamado 'Proyecto sin título de David O. Russell', por el que cobra 775.000 dólares por capítulo, unos 650.000 euros.

Robert De Niro. Foto: Reuters

El tercer y cuarto puesto lo ocupan Dwayne Johnson, protagonista de 'Ballers', y Mark Harmon, que interpreta al agente Gibbs en 'NCIS'. El primero gana 650.000 dólares por cada episodio el segundo 525.000 dólares.

Los siguientes en la lista son los principales protagonistas de 'Juego de Tronos'. Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington y Lena Headey se encuentran a la cabeza del género dramático con 500.000 dólares por episodio cada uno. Pero no son los únicos que ganan esta increíble cantidad.

De izquierda a derecha: Kit Harington, Emilia Clarke, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau y Peter Dinklage. Foto: Archivo

Los protagonistas adultos de 'Modern Family' (Sofia Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Ed O´Neill y Eric Stonestreet), Kevin Costner ('Yellowstone'), Kevin Spacey ('House of Cards') y las actrices secundarias de 'The Big Bang Theory', Mayim Bialik y Melissa Rauch, también cobran 500.000 dólares por episodio.

De esta cifra pasamos a los 450.000 dólares por episodio. Las intérpretes que se encuentran en esta casilla son Ellen Pompeo, protagonista de 'Anatomía de Grey', y Claire Danes, protagonista de 'Homeland'. Muy por debajo de estas dos actrices se encuentran los protagonistas de 'Shameless'. Tanto William H. Macy como Emmy Rossum cobran 350.000 dólares por episodio.

Claire Danes y Ellen Pompeo. Foto: Reuters/Archivo

A estos les siguen Billy Bob Thornton ('Goliath'), James Spader ('The Blacklist'), Anthony Hopkins ('Westworld'), Kiefer Sutherland ('Designates Survivor') y Jason Bateman y Laura Linney (ambos protagonistas de 'Ozark') con 300.000 dólares por capítulo cada uno. Jeffrey Tambor, actor de 'Transparent', se encuentra muy cerca de ellos con 275.000 dólares.

En la cifra de los 250.000 dólares por episodio tenemos a Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally y Sean P. Hayes, protagonistas de 'Will & Grace'; Roseanne Barr y John Goodman, protagonistas de 'Roseanne'; Julia Louis-Dreyfus, Patricia Heaton y Kerry Washington actrices de 'Veep', 'The Middle' y 'Scandal', respectivamente.

Anthony Hopkins, Kerry Washington, Elisabeth Moss y Matt Leblanc. Fotos: Reuters/AFP/Archivo

Elisabeth Moss, ganadora de un Globo de Oro y un premio Emmy a la Mejor Actriz dramática por la serie 'The Handmaid´s Tale', gana 200.000 dólares por episodio. En esta misma cifra también están Matt Leblanc ('Man with a Plan') y Kevin James ('Kevin can Wait'). No obstante, hay que decir que la coprotagonista de este último, Leah Remini, se lleva una cifra menor por cada episodio, concretamente 125.000 dólares.

En lo más bajo de la lista nos encontramos con Caitriona Balfe y Sam Heughan ('Outlander'), que se llevan 100.000 dólares por cada capítulo; con Mandy Moore y Milo Ventimiglia (This is Us), que cobran 85.000 dólares por episodio; con Donald Glover (Atlanta), que gana 75.000 dólares, y con Claire Foy ('The Crown'), que por cada episodio de la serie la pagan 40.000 dólares.