Cecilia Roth revela que fue violada por un periodista español en Madrid

La actriz argentina y musa de Pedro Almodóvar, Cecilia Roth, denunció este martes en el programa de la radio argentina 'Perros de la calle' que fue violada en Madrid cuando residía hace años en la capital española. Según su testimonio, este episodio lo quiso borrar de su memoria durante muchos años pero ahora "me siento con la obligación de contarlo", expresó la actriz.

"A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía", confesó la argentina en el programa dirigido por Andy Kusnetzoff. "Era un periodista español del que no me acuerdo ni del nombre", agregó la actriz.

La ganadora de dos Goya por 'Martín' (Hache) y 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar, confesó esta mañana que esta situación "estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'vení, charlemos'. Después fuimos a su casa y 'no' es 'no'. Pero parece que a veces 'no' puede ser 'sí'. 'Pero si tenés ganas...', me dijo y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente", detalló Roth.

La actriz continuó diciendo que nunca más lo volvió a ver. "Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que me estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba", expresó la artista, según recoge el diario 'La Nación'.

Asimismo, Roth aseguró que no se atrevió a denunciar este hecho públicamente por miedo "de que me dijeran que yo lo había provocado, o que si yo no quería no pasaba", añadió en referencia a la revictimización de las mujeres que deciden denunciar y al largo proceso de difamación al que muchas se ven sometidas.

Estas declaraciones han calado profundo en las redes sociales donde numerosos usuarios han defendido a la actriz y han animado a que la gente no tenga miedo de contarlo públicamente ya que pueden estar ayudando a otras personas que también lo han sufrido.