Guitián: "El fútbol me ha dado el regalo de volver al Sporting"

Se lo nota en el rostro que desborda ilusión por su regreso a la que siempre consideró su casa. "El fútbol me ha dado este regalo y voy a aprovecharlo, no tengo ninguna duda", afirma Alberto Guitián, el último fichaje del Sporting, que llega cedido procedente del Valladolid. "Tenía clarísimo que quería venir aquí", apunta el cántabro, que reconoce que la negociación estuvo llena de altibajos. "Si me dicen esto antes de ayer casi no me lo creo. Voy a demostrar que soy un jugador más que válido y que el míster tenga la confianza en que voy a rendir" , destaca cuando se cumplen dos años de su salida de Mareo.

Guitián vuelve a Gijón, donde aterrizó en 2013 como refuerzo del filial y terminó como uno más de la, primera plantilla del Sporting en la campaña del regreso a Primera. El cántabro se apunta para jugar el derbi. "He tenido la suerte de jugar derbis con el filial, con muy buenos resultados. Sé lo que es ganar en el Tartiere y este equipo está capacitado para hacerlo. Vamos a por el Oviedo", concluye. Guitián lucirá el dorsal 23.