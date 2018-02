La mediación imposible

Mediar a gusto de todos en un partido de rivalidad asturiana es misión imposible. Lo saben bien dos los árbitros protagonistas de los derbis más calientes de la década de los noventa. Antonio Jesús López Nieto enseñó catorce tarjetas en el Oviedo-Sporting de diciembre de 1990, mientras que Carmona Méndez entró en la historia negra del sportinguismo al expulsar a dos jugadores rojiblancos a los 26 minutos del derbi de abril de 1996. Mientras que López Nieto prefiere recordar su partido número cien en Primera, el Oviedo-Sporting de 1995, Carmona admite que la rivalidad asturiana marcó un antes y un después en su carrera arbitral.

Antonio Jesús López Nieto (Málaga, 25-1-58) fue uno de los mejores árbitros españoles de la década de los noventa, en la que abundaron los partidos de rivalidad asturiana. López Nieto arbitró 231 partidos en sus quince temporadas en Primera División, de ellos tres Oviedo-Sporting. "Recuerdo uno especialmente porque cumplía mi partido 100 en Primera. Tengo en casa la foto con los capitanes, Berto y Ablanedo", destaca el andaluz.

Curiosamente, López Nieto no sabía que en su primer derbi, un 30 de diciembre de 1990, mostró doce tarjetas amarillas y dos rojas (Carlos y Óscar). Lo que no se le ha borrado es el ambiente del viejo Tartiere: "Era una bombonera. La atmósfera que se creaba no tenía nada que ver con la del campo nuevo, donde también tuve la oportunidad de arbitrar en el último año del Oviedo en Primera. Te metes más en el partido con un campo lleno que medio vacío".

López Nieto, que dirigió muchos otros partidos de rivalidad, califica los asturianos como "muy tensos y pasionales", pero de los que sacó grandes experiencias. "Había grandes futbolistas, como Ablanedo, Abelardo, Jerkan, Carlos y Berto. Los delegados de mi época, Vili y Pepe Ortiz, eran personas extraordinarias. Y también tuve muy buena relación con Eugenio Prieto, un presidente muy cercano". López Nieto, ahora encargado de las designaciones, recomienda al árbitro de mañana, López Toca, la máxima que él se aplicaba: "Que los jugadores vean que tienes el control. Demostrar autoridad, llevar el partido y que el partido no te lleve a ti".

Algo así hubiese necesitado Fernando Carmona Méndez (Badajoz, 21 de enero de 1961) el 14 de abril de 1996 en El Molinón. "No lo voy a olvidar en la vida", reconoce el abogado extremeño sobre aquel Sporting-Oviedo. En dos minutos, 25 y 26 del primer tiempo, el Sporting sufrió las expulsiones de Dani Bouzas y Bango. Carmona no duda en calificar ese partido como "el peor momento de mi carrera deportiva". Y lo hace con autocrítica.

"Mi error fue salir confiado. Venía de tres o cuatro partidos importantes que me habían salido bien, con buenas críticas. Tomé alguna decisión precipitada y se me fue el partido. En el segundo tiempo algunos jugadores del Sporting me lo pusieron muy difícil, pero no quería pasar a la historia como el primer árbitro que suspende un derbi. Fue horrible, pensé que no se acababa nunca".

Carmona cree que todo hubiese sido diferente sin la segunda tarjeta a Dani Bouzas: "No medí las tarjetas, quizá me precipité con la segunda a Bouzas. Creí que los jugadores ya me conocían. Tenía fama de árbitro recto, disciplinariamente exigente". Aun reconociendo las dificultades del partido, insiste: "El responsable de aquello fui yo. Venía de un Valencia-Barcelona y de un Sevilla-Atlético muy buenos y pensé que yo he inventado esto. Fue una lección dura, que me sirvió para toda mi carrera".

Aquel escándalo no le condicionó en posteriores partidos en El Molinón: "Volví un par de veces a Gijón y no tuve ningún problema. Ya estaba Quini de delegado y el trato fue siempre muy correcto". Pese a que en aquel derbi no lo consiguió, Carmona asegura que "siempre huí del protagonismo. Me resultaba incluso desagradable. La prueba es que nunca quise ver ninguno de mis partidos repetidos en vídeo".

Ahora que se dedica a la abogacía, Carmona dice que "me desenvuelvo mejor gracias al fútbol. El arbitraje y el fútbol, en general, me han formado como persona". Cree que los árbitros en activo deberían poder hablar sobre su labor para consolidar los avances que nota en algunos sectores: "La actitud de los medios está cambiando. Ahora ponen más de manifiesto la dificultad del arbitraje".