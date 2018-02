Les Comadres de la Pola, a cubierto y dando la nota

La fiesta de Les Comadres es, definitivamente, una fiesta gastronómica y familiar. Lo que prima es la comida, con el bollu de Comadres como protagonista, y la peña de amigos y familiares. Así fue en la jornada de ayer. A lo largo de toda la mañana las panaderías se llenaron de gente para recoger miles de bollos, a los que hay que sumar los que muchos hicieron en sus casas. Y por la tarde-noche, las calles estaban vacías, y todo el mundo estaba recogido en locales particulares o en bares y sidrerías. También por la mañana se cumplió una tradición muy arraigada: el desfile de antroxu de los alumnos del colegio Peña Careses por las calles de la Pola

La Sociedad de Festejos, no obstante, quiso animar la jornada dándole más color tradicional y más sabor. Par esto último organizó un concurso de tortillas de libre elaboración que tuvo quince participantes. El jurado decidió darle el premio a la mejor tortilla a Juan Jesús López Aguilar, que se había decidido por una tortilla tradicional: con patata, huevo y cebolla. El segundo premio fue para la tortilla de bacalao de Marité Gancedo, y el tercero, para la tortilla de sardinas de María José Cosío.

El secreto, para el ganador, está en buena medida en elegir ingredientes de calidad. "Eran huevos de casa, con patata gallega, y cocinado en todo el proceso con aceite de oliva virgen extra, eso se nota mucho", explicó. En su caso, era una señora tortilla de 16 huevos con 8 patatas. No solo la considerada de más calidad sino, con diferencia, la más grande. En cuanto a la elaboración, dijo que primero pocha la cebolla a fuego lento, la saca del aceite e introduce las patatas; una vez que estas estén ya confitadas, vuelve a introducir la cebolla, y finalmente la mezcla con los huevos para cuajarla. El resultado es una tortilla gruesa y esponjosa.

Otra de las novedades de la fiesta de ayer fue el I Alcuentru de bandines de Les Comadres. Las formaciones se reunieron en el entorno de la plaza cubierta polesa para rondar a la reina de las fiestas, Alicia Cueva, que vive en la misma calle, y que bajó, como manda la tradición, con una bandeja de bollos de Comadres.

Una vez acabada la ronda, las bandas se distribuyeron por los bares de la villa para animar la merienda. Allí donde fueron, las peñas se sumaron a la fiesta.

No hay que olvidar que la fiesta de Les Comadres es diferente a cualquier otro lugar en Pola de Siero. A pesar de su nombre, es una fiesta mixta, no se hacen distinciones y salen a merendar tanto hombres como mujeres. "A mi me sorprendió la primera vez que vine, pero ahora me encanta, es una fiesta muy familiar y para todos", confesaba Marta Castro.

La competencia de Les Comadres de otras localidades asturianas ha hecho que la fiesta polesa se vuelva más modesta. Y diurna. Ya no hay baile por la noche ni otro movimiento que no sea el del interior de los bares. Aun así, la tradición gastronómica se mantiene intacta, e incluso podría decirse que crece.

El panadero Roberto Hevia aseguraba en la jornada de ayer que "se está notando un repunte respecto a los últimos años; la gente está comprando más bollos, y también más harina y levadura para hacerlos en casa".