Baraja: "Hay que transformar la tristeza por Quini en motivación para ganar fuera"

"Hay que transformar la tristeza por el fallecimiento de Quini, en motivación para ganar al Sevilla Atlético". Rubén Baraja aspira a dedicar una victoria al Brujo el domingo, en la visita al Viejo Nervión. El entrenador de Sporting reconoce que el vestuario lo está pasando mal, pero espera que la pérdida de una figura tan importante en la historia del club se torne en estímulo para zanjar con una racha de más de cuatro meses sin triunfos a domicilio. La semana que viene, de hecho, se cumplirá una vuelta sin conseguirlo.

-¿Cómo ha golpeado al vestuario el fallecimiento de Quini?

-Ha sido una semana especial, diferente, en todos los sentidos. Semana triste y de sentimiento para el sportinguista. Desde el shock de la noticia y el gran dolor que ha supuesto para nosotros hasta su despedida, que fue muy emotiva. No es fácil afrontar un partido después de esto. Quini era un padre para muchos jugadores y para mucho de nuestro entorno. Hay que transformar esa tristeza en motivación para ganar al Sevilla Atlético. Tuve la suerte de conocerlo, pero poco tiempo. El cariño, la persona y lo que significaba... Esa alegría y apoyo continuo, nada más llegar a Gijón, ha sido importante. Es una gran referencia para mí. Sin conocerlo tanto tiempo como otros, he sentido mucho su falta. No es fácil de afrontar para el vestuario. Quni es sportinguismo. La emoción era muy alta.

-¿Qué mensajes le trasladaba el Brujo?

-Él siempre trataba de lanzar un mensaje positivo. "Lo importante es jugar bien, generar ocasiones, que el equipo tenga ambición de cara a la portería rival y genere ilusión. Cuando juegas bien, estás más cerca de ganar", me decía.

-¿El triunfo es el mejor homenaje?

-Lo que más nos gustaría a todos es lograr la victoria y honrar su memoria. Hay un rival que tenemos que superar y buscamos encontrar una motivación para lograrlo. Si hay algo que personalmente me ha emocionado, ha sido la grandeza del club. Te da más amplitud de lo que sginifica el Sporting. Es importante encontrar ese espíritu de unión para que el equipo salga adelante y consiga los objetivos.

-¿Cómo valora que El Molinón lleve el nombre de Quini?

-El nombre del estadio me parece una iniciativa magnífica como otras que puede haber y que acogeremos con cariño. Si alguien merecía un homenaje, ése es Quini. ¡Qué mejor manera que el estadio lleve su nombre!.

-¿Cómo ve al rival?

-Va a ser un partido complicado, como todos. Está abajo, pero tiene chicos jóvenes, con ganas de mostrarse y sin nada que perder. Veremos algo parecido de lo que fue el Lorca. Nos tiene que poner alerta para saber que será difícil. Espero que estemos más acertados que en Lorca.

-¿Se romperá la mala racha fuera?

-No debemos convertir esto en una psicosis. Lo importante es el número de puntos totales. Sabemos que la consecuencia de eso es estar más cerca del play off, pero no serviría de nada si luego no somos capaces de ganar.

-¿Ha elegido ya al sustituto del sancionado Santos?

-Santos veníamos ya hablando que en algún momento tenía que hacer la quinta. TEnemos la idea de lo que queremos, y pensamos en que se mantenga el nivel o que lo mejore el que ocupe su posición.

-¿Cómo está evolucionando Isma Cerro?

-Isma Cerro puede jugar en banda derecha y nos puede dar competencia con Carmona y Pablo. Queremos verle entrenar y la capacidad que tiene.

¿Cómo está Canella?

-Canella ha entrenado con normalidad y estará disponible.

-¿Es el triunfo ante Osasuna una referencia?

-El partido de Osasuna debe ser referencia respecto a cómo afrontamos el partido y cómo hubo continuidad en el esfuerzo. Estamos mejorando en que ante rivales de nuestro nivel no se estaba traduciendo en puntos.

-¿Cree que le ha dado la vuelta a la situación que encontró?

-Lo que creo es que el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a mejorar cosas, pero aún estamos fuera del objetivo más cercano. No hemos conseguido nada todavía, la exigencia es más alta. Queremos estar con los mejores y para eso hay que competir no sólo en casa, también fuera.