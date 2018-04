El "topless" de Oriana en la gala de "Supervivientes"

Primero fue la cantante Sabrina Salerno, después Janet Jackson y ahora es el turno de Oriana Marzoli, conocida por el programa "Mujeres y Hombres y Viceversa". A la joven venezolana no le ha hecho falta acudir a la isla de "Supervivientes" para hacer "topless". Nada más comenzar la gala del programa "Tierra de Nadie", conducido por Jorge Javier Vázquez, Carmen Gaona le levantó el top negro a la extronista, dejando sus pechos al aire. "No se ha visto nada" comentó Oriana tras el incidente mientras se agachaba.



Durante varias semanas Oriana Marzoli, Carmen Gaona y Carolina Sobe, exconcursante de Gran Hermano, mantienen una "pelea" en tono de broma que ha terminado con este incidente en el comienzo de la gala, en el momento en que Jorge Javier Vázquez presentaba a los participantes en el programa. Mientras que Sobe acudió a la gala con un vestido inspirado en la Feria de Abril, Gahona decía no entender bien el look de la tercera en discordia, Oriana. Fue entonces cuando tiró de su camiseta hacia arriba y la dejó medio desnuda.



La gala de esta noche de "Supervivientes" ha empezado fuerte tras conocerse la noticia esta tarde de que la isla donde conviven los concursantes del reality tuvieron que ser evacuados por el temporal.