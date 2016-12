Moriyón: "La Zalia no puede pasar por delante de las prioridades del Ayuntamiento para Gijón"

"No es el no por el no, ni ir en contra de nadie. Dimos muestras de apostar por la Zalia cuando las autoridades portuarias y Avilés se fueron pero la Zalia no puede pasar por delante de las prioridades del Ayuntamiento para Gijón que son de su competencia". Así justificaba ayer la alcaldesa de la ciudad, Carmen Moriyón, su rechazo a aportar más fondos económicos para la supervivencia de la sociedad que gestiona el desarrollo de esa zona industrial.

"Gijón ha cumplido con sus obligaciones pero todo tiene un límite" concretó la forista antes de exigir del Principado de Asturias "que busque una solución". La alcaldesa recordó que todavía se está pendiente de que el gobierno regional responda a la petición municipal de redimensionar a la baja un proyecto del que todavía no se ha vendido ni una sola parcela.

Las necesidades de la Zalia de recurrir a un nuevo crédito tienen que ver con la obligación de hacer frente al pago de sentencias a varios expropiados. "Hay que pagar 800.000 euros en dos meses y en la tesorería solo quedan 800.000 euros. Sin otro préstamo se quedaría a cero", concretó la regidora forista.

El PSOE entiende, y así lo denunciaba la edil Marina Pineda, que la posición de la Alcaldesa en el reciente consejo de administración de la Zalia evidencia "la falta de compromiso del gobierno municipal con ese espacio. Debería estar más involucrado y ser más activo". Una exigencia que el PSOE también pide al gobierno central a través de una proposición en el Congreso donde se exigen que las autoridades portuarias asuman el compromiso de su parte en el accionariado de la Zalia y que Fomento impulse la estación intermodal de mercancías de la zona logística.

Para Mario Suárez del Fueyo, portavoz municipal de Xixón Sí Puede, el "problema no está en poner o no más dinero sino en que haya un plan de viabilidad ". Un plan, entiende el edil, que Gijón debe exigir al Principado de Asturias. El planteamiento de la organización política es que la ciudad debe tener la posibilidad de contar con ese espacio de expansión industrial de cara al futuro.

La Zalia es un "elemento estratégico" para Gijón y para Asturias en la consideración de Izquierda Unida. Así lo recordaba ayer su portavoz municipal, Aurelio Martín, al tiempo que reconocía que "a veces nos preocupa que sea un pozo sin fondo". IU entiende que hay que tomar decisiones sobre la Zalia -sobre todo sobre el espacio a desarrollar en una situación económica muy distinta a la de bonanza que acompañó la toma de las primeras iniciativas- "pero desde la serenidad y la templanza".

Un verdadero plan de viabilidad es lo que también pide Ciudadanos para avalar nuevas aportaciones económicas del Ayuntamiento de Gijón. "Hay recordar el exceso de suelo industrial público que tenemos en el centro de Asturias y que contrasta con una demanda que no acaba de recuperarse. Ante este escenario, la generación de más suelo industrial no es una prioridad", concretó el edil José Carlos Fernández Sarasola.