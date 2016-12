El PSOE afea a IU y a XSP que no extiendan al Principado su acción en política social

El edil socialista César González criticó ayer a IU y Xixón Sí Puede -marca local de Podemos- por estar dispuestos a favorecer en Gijón el presupuesto de Foro en base a "la entelequia de la renta social municipal" y no hacer lo mismo con el presupuesto del Principado de Asturias "que destina a Gijón 32 millones del total del gasto en el salario social". Aunque esa no fue la única duda sobre la postura presupuestaria de las otras dos formaciones de izquierda del Ayuntamiento de Gijón que planteó González en una comparecencia pública. El socialista tampoco entiende "cómo han podido pasar de la desconfianza a la confianza en la capacidad de Foro cuando no han ejecutado los mandatos del Pleno. Ni los nuestros ni los de Xixón Sí Puede, como el plan de rescate o el servicio de atención municipal urgente".

La renta social municipal que es el elemento clave en el cambio de sentido del voto de XSP e IU no presenta garantías para el PSOE. "¿En qué se traduce? Que no nos engañen porque las ayudas finalistas de las que hablan ahora no garantizan derechos a los ciudadanos", recordó el concejal, quien también explicó que ese tipo de ayudas no pueden darse por anticipado, como se plantea en el proyecto inicial, y deben depender se quiera o no del área de Servicios Sociales. "Nos tendrán que explicar cómo se puede pasar de exigir la reformulación de la política social de Gijón a apoyar el programa electoral de Foro", sentenció el socialista.

El PSOE mantiene una postura de rechazo al presupuesto municipal de Foro para 2017. González indicó ayer que la decisión final sobre el sentido del voto en el Pleno de la semana que viene no está fijado aún pero "mucho tienen que cambiar las cosas para que apoyemos este presupuesto".