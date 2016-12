El túnel del metrotrén, en total abandono y con zonas inundadas hasta la cintura

"Esto no es un charquín, ni una grieta pequeña. Esto son 138 millones de euros bajo tierra e inundados". David Alonso, edil de Xixón Sí Puede, completaba ayer con esta reflexión la presentación de una serie de fotografías recientes que desvelan el total estado de abandono del túnel del metrotrén. Las imágenes no sólo muestran un gran espacio inundado a sólo 400 metros de la boca de acceso por Viesques. También dejan ver extintores oxidados, cajas eléctricas mojadas, tuberías desprendidas de la pared, cables sueltos, sensores rotos, dovelas con filtraciones... La situación no es mucho mejor al otro extremo de los cerca de cuatro kilómetros del túnel, en el entorno del "solarón".

El proceso de construcción de esta infraestructura ferroviaria comenzó en 2003 en el entorno del campus universitario para prolongarse hasta principios de 2007, cuando la tuneladora "Noega" salió pieza a pieza del subsuelo gijonés a la altura del Museo del Ferrocarril. Casi una década después ese túnel que cruza Gijón se mantiene sin uso a la espera de que las administraciones implicadas -Ministerio de Fomento, Principado de Asturias y Ayuntamiento- hagan realidad el denominado plan de vías de Gijón.

Las imágenes que ayer hizo públicas Alonso -acompañado por el diputado regional de Podemos, Héctor Piernavieja- son el resultado de un trabajo que partió de una denuncia ciudadana. "Esto demuestra que aquí no hay mantenimiento, ni hay nada. Esta situación de mal estado es lamentable. Aquí hay millones de metros cúbicos de agua en espacios de cuatro y cinco metros de ancho inundados", concretó Alonso que puso la mirada sobre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Hay que recordar que hasta 2014 había un contrato con la firma Ofiteco para el mantenimiento y control del túnel con un coste anual de 100.000 euros. A partir de ese momento Adif decidió asumir esa tarea de manera directa para ahorrar costes. "Yo diría que no se hizo cargo de nada porque esta situación de abandono no es de unos días. Aquí se ve un déficit de dos años o más", concretó el edil.

El concejal de XSP ya hizo participe de la situación al gobierno local. Desde Podemos se hará llegar la misma denuncia a los gobiernos central y autonómico porque, en palabras de Piernavieja, "ninguna de las administraciones se puede esconder en un tema de competencias". Desde Podemos se exigirán fondos para la rehabilitación del túnel y el desbloqueo del plan de vías. El Ayuntamiento de Gijón, como ayer mismo recordó la alcaldesa, Carmen Moriyón, está pendiente de que el nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, convoque en unas semanas al consejo de administración de Gijón al Norte para plantear un calendario de trabajos y financiación.