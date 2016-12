"Creo que hay que apoyar las cuentas", afirma Pablo González, edil y secretario del PP

El PP dio ayer casi por seguro que el presupuesto saldrá adelante en la sesión plenaria del martes. "Probablemente se apruebe", reconoció el concejal Pablo González. Y ello dependerá precisamente del PP, después de que tanto IU como Xixón Sí Puede hayan aceptado abstenerse al asumir el gobierno local de Foro su plan de una renta municipal básica. Los populares confirmarán hoy su decisión definitiva tras una reunión de su junta directiva local. Valdría con su abstención para facilitar las cuentas foristas, aunque también podrían votar a favor. Lo que se descarta completamente es el voto en contra, única opción que queda para bloquear las cuentas del gobierno local de Moriyón.

De hecho, Pablo González, concejal y secretario general del PP de Gijón, dejó clara ayer su postura y la de sus compañeros del grupo municipal. "Personalmente creo que hay que apoyar el presupuesto", afirmó. Eso sí, no aclara si la vía de apoyo será con un voto a favor o con abstención. "Sólo digo que hay que apoyarlo, la vía será la que se decida en la junta local", añadió.

González explica los argumentos por los que entiende que el PP debe facilitar que Gijón tenga cuentas municipales pese a que Foro ha asumido propuestas de izquierdas. "Este año no hemos tenido presupuesto y al no tenerlo hay que pactar un montón de medidas por cuestiones de gastos. Y en este ayuntamiento se pacta en los plenos pero también en los despachos, pactan los dos partidos de gobierno (en referencia a Foro y Xixón Sí Puede). Fruto de esta debilidad del gobierno por no tener presupuesto, la izquierda más radical, más populista y demagógica y la más rancia, lo digo por IU, está llevándose al huerto un montón de millones de euros de los gijoneses para sus propuestas, en muchas ocasiones descabelladas. Aprobar el presupuesto es impedir que se produzcan estas negociaciones permanentes donde la izquierda siempre se sale con la suya", sostiene.