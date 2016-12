Foro propone ahora "flexibilizar" las bases para elegir al director del FICX

Los responsables de Divertia apuestan por ser más flexibles con la forma en que los candidatos a dirigir el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) acrediten su nivel de inglés. Y así lo propondrán en la próxima reunión del Comité de Selección que se celebrará el 28 de diciembre. "Nos parece la solución más lógica y coherente", estima el forista Jesús Martínez Salvador que, de conseguirlo, supondría la repesca de dos candidatos a la dirección, cinco en total.

Desde Divertia buscarán el apoyo del resto del comité -del que se autoexcluyeron PSOE e IU- para solventar las dudas suscitadas sobre la interpretación de las bases para avalar el nivel de inglés de los candidatos. El requisito es tener una acreditación oficial del nivel inglés B2, que se corresponde con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las lenguas. ¿Un título o un certificado? He ahí la cuestión.

La ambigüedad de las bases para demostrar los conocimientos de inglés provocó las dudas a raíz de la reclamación de uno de los candidatos que se quedaron fueran del último corte que dejó la carrera a la dirección del FICX en tres en candidatos. "Detectamos en las bases que no se decía taxativamente que fuera un título, si ahora nos ponemos estrictos y exigimos título solo quedaría un candidato", explica el presidente de Divertia. Y, además, "podríamos recibir impugnaciones del resto, porque si no decimos explícitamente eso no lo podemos exigir luego", añade Martínez Salvador que defenderá el próximo miércoles la flexibilización en la acreditación del idioma.

"Queremos contratar al mejor director que podamos para el FICX y que sepa inglés, pero no queremos un profesor de inglés. Si con una entrevista personal podemos demostrar que puede defender su proyecto y que se desenvuelve con el idioma y presenta un certificado de B2 sería suficiente", argumenta Martínez Salvador. "Para nosotros es lo más lógico y más coherente", estima.

Esa línea se mueve Xixón Sí Puede que pide ser "laxos con la certificación del idioma" como estima el concejal Orlando Fernández que espera se esclarezcan los criterios en la próxima reunión y se empiece a hablar de cine. Una visión radicalmente contraria a la manifestada desde el Partido Popular. Una formación que estima que "las bases son tan claras que no cabe lugar a dudas". "En las normas aparecen clarísimamente los requisitos que se deben cumplir, que es el B2 con una certificación oficial", señala Pablo González aduciendo que "sólo hay ocho títulos de reconocido prestigio que servirían" para aceptar o rechazar a los candidatos. Pablo González va más allá. "Si quieren reenganchar a gente que se descartó, nosotros no participaremos, nos levantaremos de mesa y nos iremos", auguró.

Otros grupos, como el PSOE, cargan contra el proceso al completo. "Si sólo uno cumple los requisitos aplicando de forma estricta las bases, ¿por qué pasaron tres candidatos?", se preguntó ayer la edil socialista Lara Martínez encontrando como respuesta que el proceso "es un despropósito". Además denunció que la selección "está dirigida desde el minuto uno para mantener a Nacho Carballo al frente". Una crítica que no comparten los responsables de Divertia. "Critica que hemos tejido un traje a medida para el anterior director y se olvida que ella participó de forma activa en la redacción de las bases que se aprobaron de forma consensuada", contesta Martínez Salvador. "Todos fuimos costureros del traje", reprocha.

Al final, de los nueve candidatos que optaron en origen a hacerse con la dirección del FICX, tras un primer análisis de propuestas, sólo tres fueron considerados aptos y su documentación correcta. Gonzalo de Pedro, Jaime Alonso de Linaje y Nacho Carballo, el director saliente y que opta a mantenerse en el cargo. Si prospera la tesis de Foro serán cinco los candidatos y a volver a empezar.