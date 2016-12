Homenaje a Fueyo de sus alumnos del Jovellanos

Los alumnos y alumnas del Jovellanos despidieron ayer a Mario Suárez del Fueyo en su último día como director del centro con un emotivo y sentido homenaje celebrado en el patio del colegio al que dedicó los últimos doce años de su vida profesional.

En el patio del colegio, los niños tomaron el protagonismo con la lectura de un texto que emocionó al ya exdirector. "Hemos sabido que te jubilas, ¿pensabas marcharte sin decirnos adiós? Esperamos que no, porque nos da mucha pena, pues creíamos que eras más joven y que acabaríamos la Primaria todos juntos. También sabemos que nos seguiremos viendo por ahí: en la playa o en el Ayuntamiento, por el Muro o en alguna manifestación... Así que no te diremos "adiós", sino "hasta siempre". Dice un antiguo proverbio que "los hombres, como los árboles, se reconocen por sus frutos. Aquí, en la calle La Merced, ha crecido un hermoso árbol, grande y fuerte: nuestro colegio. Y sus frutos, montones de niños y niñas de Gijón, no te olvidaremos. Gracias Mario, gracias Director. Hasta siempre; te deseamos salud y suerte, con todo nuestro corazón" firmaron los niños y niñas del colegio Jovellanos.