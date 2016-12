Manuel Fernández plantea al Consistorio que el campus lleve el nombre de Jovellanos

El periodista gijonés Manuel Fernández, que firma como Manuel de Cimadevilla, instó ayer a todos los grupos municipales a promover que el campus gijonés lleve el nombre de Jovellanos, en reconocimiento al ilustrado, que fue quien creó en Gijón el primer centro de enseñanzas técnicas que hubo en toda España.

Manuel de Cimadevilla lanzó esa propuesta en el discurso que pronunció ayer en el salón municipal de recepciones, durante la presentación de su libro titulado "Gijón en retrovisor. Desde la industrialización hasta el final de la Guerra Civil", en el que recopila una serie de los artículos que ha publicado en LA NUEVA ESPAÑA.

"Jovellanos creó en Gijón el primer centro de enseñanzas técnicas en toda España y ahora que tanto hablamos de memoria histórica, no acierto a comprender el que la Corporación Municipal, por unanimidad, no haya solicitado todavía a la Universidad de Oviedo que le dé el nombre de Jovellanos al campus universitario, ya que, además, curiosamente, no está asentado en la parroquia de Viesques, por lo que su denominación actual es una sinrazón geográfica e histórica", apuntó en su intervención.

El periodista aludió junto a Jovellanos, también a otros siete insignes gijoneses que protagonizan las páginas de su libro "porque han sido fundamentales en nuestra historia: Claudio Alvargonzález, Álvaro Armada y Fernández de Córdoba, Andrés de Capua, Álvaro Armada Valdés Ibáñez de Mondragón, Rufo García Rendueles, Evaristo Fernández San Miguel y Faustino Rodríguez Sampedro. Sin sus obras, Gijón no sería hoy lo que es y estos ocho magníficos gijoneses lo han dado todo por el desarrollo industrial, urbanístico y político de nuestra ciudad, desde ideologías muy diferentes".

En su disertación, Manuel de Cimadevilla expresó su gratitud para "el inolvidable maestro de periodistas Juan Ramón Pérez Las Clotas, cuyos testimonios han sido fundamentales para contar episodios de una época que yo no viví" y avanzó que tras la publicación presentada ayer, su propósito es escribir una continuación del libro que llevará por título "De la reconstrucción a la deconstrucción".

El periodista definió su libro "Gijón en retrovisor" como "un cántico a la vida y a las libertades" frente a "tanto fanatismo, tanto sectarismo y tanta mediocridad que nos impide vislumbrar horizontes de optimismo y creatividad". Como muestra de mal augurio sobre lo que está por acontecer, el periodista apuntó que "eso de lo que la sangre de San Genaro no se haya licuado este año, a mi la verdad es que me da malas vibraciones sobre lo que nos puede venir encima. Hace treinta años que no se producía y luego siempre han ocurrido desastres".

Repasó anécdotas de su época de cronista de información municipal en un medio local recordando la época en la que los concejales despachaban con los vecinos en los soportales de la Plaza Mayor y había ediles que les cobraban mil duros por agilizar expedientes, mientras otros daban propinas de su bolsillo a los trabajadores para que agilizaran obras municipales.

El autor de la publicación se definió a si mismo como "anarcoburgués que no cree en la verdad absoluta y mucho menos en política y a quien le gusta el buen vino, la buena mesa y la buena cama, quiero decirles que hay un tempo musical denominado 'ad libitum', que significa que se canta al aire de cada uno, sin métrica ni consignas, para expresarse a placer y para disfrutar de todo lo que hay en él. Esa es la síntesis perfecta para definir este libro escrito y editado con toda libertad sin depender de las imposiciones de otros. Ahí está la auténtica libertad como creador independiente que nunca se ha doblegado ante nadie, ni ha comido de pesebre alguno".