Locura infantil con "Petip Pop"

El teatro de la Laboral acogió ayer, ante una gran presencia de público infantil, el concierto de "Petip Pop". El popular grupo presentó su nuevo álbum, "Surf en la bañera", haciendo las delicias de los más pequeños, que vibraron con un espectáculo dinámico y divertido en el que se pudieron escuchar incluso también en algunos momentos sonidos de rock'n'roll, folk, una nana o incluso una pieza que incluía música electrónica.

El repertorio de "Petip Pop" está compuesto por canciones pop en su mayoría que conectan tanto con mayores como pequeños a través del sentido del humor y los guiños a la vida diaria.

La banda presentó ayer en La Laboral su quinto trabajo, después de "Petip Pop" (2012), "No me gustan los lunes" (2013), "No nos da pereza la naturaleza" (2014) o "Vámonos en bici" (2015).

"Petip Pop", que fue creado en 2010, está integrado por Mar Álvarez, Lara González, Covadonga de Silva y Pedro Vigil. "La gran ventaja de 'Petit Pop' es que somos cuatro y hacemos de todo, tenemos un espectro muy amplio. Y al no estar dirigido a un grupo específico, sino a niños y a familias, lo del género es lo que menos importa. Y además es una buena fórmula de hacerles llegar a los pequeños distintos tipos de música", señaló Lara González esta semana, antes de disfrutar ayer sobre el escenario en un concierto multitudinario.