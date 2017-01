Chabolas en La Guía

En teoría no había chabolismo en la ciudad desde dos años antes, cuando fue demolida la última casa de la colonia chabolista La Santina en Los Pericones. Pero leemos (lo denunciaba la Asociación de Vecinos de La Guía) que en enero de 1992 había alguna chabola en el campus universitario, "a escasos metros de la Escuela de Marina Civil". Las chabolas estaban allí desde hacía años, pero un problema era que los residentes "no son gijoneses, no están censados, si lo estuvieran sería más fácil".