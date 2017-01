Vega mantiene su cabalgata, Contrueces se suma a la oficial y La Calzada la suspende

Los Reyes Magos volverán a usar sus poderes para multiplicar su presencia en Gijón. Y así, por ejemplo, los niños de Vega-La Camocha no tendrán que bajar mañana hasta el centro urbano para disfrutar de una cabalgata. Tendrán la suya propia. Sus Altezas Reales irán precedidos por una carroza con el misterio de la Virgen, San José y el Niño Jesús, además de unos pastores y un grupo de romanos a caballo. Tampoco faltará Aliatar con su calesa tirada por caballos y, tras él, los tres Reyes Magos con sus respectivos séquitos. Al filo de las 19,30 horas, la cabalgata llegará a Ciudad Virginia, para continuar por la avenida de La Camocha, entrando en el poblado para hacer el tradicional recorrido y terminar, media hora más tarde, delante de la Plaza de Abastos , donde recibirán a los más pequeños, a los que se les entregará un detalle.

Tradicional era también el paso de los Magos por Contrueces y La Calzada. Pero este año se rompe la tradición. El desfile que organizaban los vecinos de Contrueces se integra en la cabalgata que impulsa el Ayuntamiento. El tren de la asociación vecinal "Los Ríos" completará el total del recorrido por las calles de la ciudad, con una veintena de vecinos sobre él y adornado con luces, regalos y lazos de motivos navideños. "Ya teníamos todo organizado, así que aprovechamos y nos incluimos en la cabalgata grande", aseguró ayer Alejandro Romero, presidente de la asociación vecinal, "mejor así, nos gusta más poder recorrer toda la ciudad, no solo el barrio".

La nota discordante está en La Calzada, que no disfrutará de su cabalgata. "Faltó colaboración", asegura Elena Cuende, del colectivo "Lloréu", organizadora del recorrido en otras ocasiones. "Hubo compañeros que no se implicaron y los comercios, que son quienes la sufragan, no mostraron mucho interés. Estamos un poco desmoralizados ya veremos si la retomamos ", concluyó Cuende.

El Coto acogerá hoy mismo una visita relámpago de los Magos de Oriente, que serán recibidos en la parroquia de San Nicolás con una gran merienda a las 17,30 horas tras recorrer varias calles del barrio.